全国をかけた陸上の東海高校総体が１９日に岐阜で開幕する。女子１００メートルに佐々木伽帆（静岡３年）が出場。県４位で東海出場を決めたスプリンターが、上位６位以内に入って全国総体（７月３０日開幕・滋賀）切符をつかみ取る。

県の勢いのまま東海に挑む。準決勝で自己ベスト１２秒４２を更新する１２秒２８を出すと、決勝は１２秒１９で走破した。「東海は１１秒台がマスト。スタートを強化して臨みたい」。全国へさらなるタイム短縮を誓った。

中学の教員で、ともに短距離選手だった両親の影響で中１から陸上を始めた。週１回ほど練習を見てくれる父と、好タイムを出すと自分以上に喜んでくれる母の存在が何よりの励み。県内屈指の進学校、静高の女子選手で全国総体出場を決めれば、２０１５年、４００メートル障害の後藤以来。短距離種目なら異例だ。

同校の男子も松下碩斗（２年）が県短距離２冠を達成し、４００メートルリレーでは初Ｖに輝いた。「男子の活躍はめちゃ刺激になります。私も負けられない」。波に乗る才色兼備のスプリンターが難関を突破する。

◆佐々木 伽帆（ささき・かほ） ２００８年５月３０日、静岡市生まれ。１８才。末広中１年で陸上を始める。１５９センチ。家族は両親。