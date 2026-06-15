・「アジの好きな食べ方は？」の結果は…

・1位 アジフライ 60%

・2位 塩焼き 17%

・3位 南蛮漬け 14%

・4位 なめろう 8%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「アジの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「アジの好きな食べ方は？」