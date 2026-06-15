「アジの好きな食べ方は？」＜回答数19,568票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第561回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「アジの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「アジの好きな食べ方は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
豪快絶品！アジのなめろう
【材料】（4人分）
アジ(お刺身用3枚おろし) 1尾分
酒 小 1
ショウガ 1/2片
小ネギ（細ネギ）(刻み) 大 4
みそ 大 1.5
大葉 4枚
ユズ(又はスダチ2個) 1/2
【下準備】
1、アジが1尾の場合、3枚におろす。アジのゼイゴを取り、腹ビレの下に両側から包丁を入れ、頭を切り落とす。腹側に頭側から尾まで切り込みを入れ、ワタを取り出す。頭側を上に背を右側に置き、背びれの上に包丁を入れる。中骨に添わせ中央まで切り、背側を骨から切り離す。
アジの向きを変え、腹側を中骨に添わせ、中央まで切り込み、腹側を骨から切り離す。頭側の中央の骨に包丁を当て、尾まで滑らせるように切り、骨と身を切り離す。反対の身も同様に切り離し、3枚おろしにする。
包丁を寝かせ、腹骨をすき取り身の中央を指先で確認しながら小骨を抜く。
2、ショウガは皮をむき細かいみじん切りにする。
3、ユズは4つに切る。スダチの場合は横半分に切る。
【作り方】
1、アジはサッと水洗いして水気を拭き取り、皮を上にして置き、
身の広い方（頭側）から尾の方に向かって両側とも浅く切り込みを入れ、身を押さえながら頭側の皮から引きはがす。
2、アジは細切りにして酒を振り掛け、みじん切りショウガ、みそを加え、包丁で全体に混ぜながらたたく。
3、刻み細ネギを混ぜ合わせ、器に大葉を敷いてアジを盛り付け、ユズ又はスダチを添える。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「アジの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「アジの好きな食べ方は？」
・「アジの好きな食べ方は？」の結果は…
・1位 アジフライ 60%
・2位 塩焼き 17%
・3位 南蛮漬け 14%
・4位 なめろう 8%
※小数点以下四捨五入
19,568票
・2位 塩焼き 17%
・3位 南蛮漬け 14%
・4位 なめろう 8%
※小数点以下四捨五入
19,568票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
豪快絶品！アジのなめろう
【材料】（4人分）
アジ(お刺身用3枚おろし) 1尾分
酒 小 1
ショウガ 1/2片
小ネギ（細ネギ）(刻み) 大 4
みそ 大 1.5
大葉 4枚
ユズ(又はスダチ2個) 1/2
【下準備】
1、アジが1尾の場合、3枚におろす。アジのゼイゴを取り、腹ビレの下に両側から包丁を入れ、頭を切り落とす。腹側に頭側から尾まで切り込みを入れ、ワタを取り出す。頭側を上に背を右側に置き、背びれの上に包丁を入れる。中骨に添わせ中央まで切り、背側を骨から切り離す。
アジの向きを変え、腹側を中骨に添わせ、中央まで切り込み、腹側を骨から切り離す。頭側の中央の骨に包丁を当て、尾まで滑らせるように切り、骨と身を切り離す。反対の身も同様に切り離し、3枚おろしにする。
包丁を寝かせ、腹骨をすき取り身の中央を指先で確認しながら小骨を抜く。
2、ショウガは皮をむき細かいみじん切りにする。
3、ユズは4つに切る。スダチの場合は横半分に切る。
【作り方】
1、アジはサッと水洗いして水気を拭き取り、皮を上にして置き、
身の広い方（頭側）から尾の方に向かって両側とも浅く切り込みを入れ、身を押さえながら頭側の皮から引きはがす。
2、アジは細切りにして酒を振り掛け、みじん切りショウガ、みそを加え、包丁で全体に混ぜながらたたく。
3、刻み細ネギを混ぜ合わせ、器に大葉を敷いてアジを盛り付け、ユズ又はスダチを添える。
(E・レシピ編集部)