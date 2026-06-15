「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が14日、Xを更新。タレントのボビー・オロゴン容疑者（60）が、知人女性に性的暴行を加えたとして同日日、千葉県警に不同意性交容疑で逮捕された件をめぐり、自身が24年に同容疑者と対談したYouTubeチャンネルをいじった。

関係者によると、ボビー容疑者は4月21日午後4時から6時ごろの間に、千葉県内で知人女性を呼び出し、性的暴行を加え、同意のない性交をした疑いがある。2人に交際関係はなかったという。翌22日に女性から相談を受け捜査を進め、ボビー容疑者が海外への渡航から帰国したこの日、羽田空港で逮捕した。関係者によると、ボビー容疑者は「事実はまったく違う」と容疑を否認しているという。

ひろゆき氏は、ボビー容疑者逮捕を伝える一部ネット記事を添付。「Re:hacQの出演者からまた逮捕者。ろくでもないチャンネルですね！」と記し、自身が24年8月、ビジネス動画メディア「ReHacQ−リハック−」のYouTubeチャンネルでボビー容疑者とリモート対談した際の動画アドレスも添付した。

リハックでひろゆき氏は、ボビー容疑者にさまざまな質問をするなどした。「今、ボビーさんは不動産屋さんなんですか？職業的には？」と聞くと、ボビー容疑者は「不動産にするな！俺を（芸能界から）カウントアウト（除外）するな。一応、今は海外を飛び回っていて、投資家として日本で大成功させていただきました。世界を見るのが一番得意分野になっていますが、芸能のほうもカウントアウトするんじゃねえよ！」などと答えていた。また「僕の血自体が投資でできているんじゃないかなと思っています」と投資で成功していることなどを明かしていた。