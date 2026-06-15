7月スタート、『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』共演キャスト第2弾解禁！『特捜９』メンバーが集結

大注目のジュニア5人組アイドルグループ・ACEesの深田竜生が連続ドラマ単独初主演。メンバーの浮所飛貴（ACEes）を恋の相手に迎えて繰り広げる、7月11日（土）スタートの青春ホームドラマ・ラブコメディー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』。

本作ではすでに、物語の舞台となる“武宮家”のキャスト――田辺桃子、羽田美智子、井上肇、有楽（サモエド）の出演が明らかになっているが、彼らを取り巻くメインキャスト情報第2弾が到着。

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濱田マリ、田口浩正、原沙知絵――。ホームドラマ部分を彩る“ご近所さん＆料理教室仲間”を演じる個性豊かな実力派キャストが発表された。

特筆すべきは、武宮家の母を演じる羽田美智子をはじめ、田口浩正、原沙知絵と、テレビ朝日の水曜9時枠で長年愛された『特捜９』シリーズを支え続けたキャスト陣が集結していること。

特捜班として難事件の数々を解決してきたメンバーが、土曜よるのオシドラサタデー枠に揃って登場。“事件性一切ナシ”のさわやかな世界観で共演する。

◆“愉快な料理教室仲間”に濱田マリ＆原沙知絵！

主人公・武宮夏輝（深田竜生）の母・十和子（羽田美智子）の友人で、十和子が自宅で主宰する料理教室に通う君島薫役は濱田マリ。いつも明るくにぎやかなキャラクターで、主人公・夏輝を推しているという設定だ。

薫と同様、十和子の料理教室に通う、幼稚園を経営している橘まゆみを演じるのは原沙知絵。

『特捜９』仲間の羽田と田口との共演に「顔なじみの方々とお会いするのは、やっぱりほっこりします」と笑顔を見せつつ、「作品や内容が違うと現場の雰囲気がまた違うので、あまり深く考えずに現場に行こうと思います」と、気負わず撮影に臨む思いを語っている。

そして、武宮家の近所に住む“親戚のおじさん”峯田福男を演じるのは田口浩正。福男は、武宮家にたびたび上がり込んではちゃっかり食事をご馳走になって帰るという、どこか憎めない人物。

『特捜９』メンバーである羽田、原との共演については、「お互いの距離感や関係性がお芝居ににじみ出たら成功なのではないかと思っています」と、長年培ってきた信頼感をもとに演技を構築していく決意を語った。

◆濱田マリ（君島薫・役）コメント

――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください

武宮家っていいなぁと思いました。愛情がありながらも、家族同士にリスペクトがあって、程よい距離感が素敵です。私が演じる薫は武宮家に遊びに行くのですが、楽しそうだなと思います（笑）。

――演じる君島薫の印象はいかがですか？

ベーカリーで働いていることもあって、パンの香りや人間と接することが好きなのかなと思います。コミュニケーション能力が高いので、武宮家でもきっと楽しく過ごせると思います。

――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください

深田さんはクールな雰囲気で、浮所さんはバラエティーを拝見していて面白い方だなという印象があります。これからお二人とお芝居できるのがとても楽しみです。

――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！

ひと夏、私たちと一緒にテレビで見てドキドキワクワクいたしましょう。楽しみに待っていてくださいね！

◆原沙知絵（橘まゆみ・役）コメント

――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください

ホームドラマとラブストーリーをミックスしたような作品に出会うことがなかったので、新鮮ですし、とても楽しみです。ドキドキしながら脚本を読ませていただいています。

――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください

深田さんはそこにたたずんでいらっしゃるだけで品があって美しいなと思いました。浮所さんはバラエティー番組などで共演させていただいたことがあって、頭が切れてチャーミングな印象です。お二人とも役柄にぴったりです。

――『特捜９』メンバーの羽田美智子さん、田口浩正さんとの共演についてはいかがですか？

顔なじみの方々とお会いするのは、やっぱりほっこりします。でも、作品の内容や役柄が違うと現場の雰囲気もまた違うので、あまり深く考えずに現場に行こうと思っています。

――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！

脚本を読ませていただいて、ワクワクドキドキしながら次の展開を待ちわびております。視聴者のみなさんも同じような思いで楽しんでいただけたらと思います。

◆田口浩正（峯田福男・役）コメント

――本作のオファーを受けたときの心境を教えてください

最近はホームドラマが少なくなってきているので、どんな作品になるのか楽しみです。やりがいのある場面が多いと思いますし、しっかり絡んでいけたら…。現場の空気感は視聴者のみなさんにも画面越しに伝わると思うので、楽しい現場にしていきたいです。

――福男は現実に存在したら、楽しいような、困るようなタイプですが、いかがですか？

役作りはしなくても、僕もたぶんそういうタイプなので大丈夫かなと（笑）。嫌われないようにしながら、僕がいることでまわりのお芝居がよくなっていくように演じられたらと思います。

――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください

これからランチに一緒に行ったりして、お話ししながらいろいろ知っていけたらと思います！

――『特捜９』メンバーの羽田美智子さん、原沙知絵さんとの共演についてはいかがですか？

お互いのいろいろなことを知っている方もいるので、その役者さんとの距離感や関係性がお芝居ににじみ出たら成功なのではないかと思っています。

――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！

とにかく楽しいドラマになると思います。今年の夏はこのドラマにすべてをかけます！