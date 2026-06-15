7月2日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする連続ドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』のポスタービジュアルが公開された。

参考：田中麗奈×古川雄大『親愛なる夫へ』に星乃あんな、田中偉登、渋谷謙人、岐洲匠ら出演へ

本作は、完全オリジナルの夫婦心理サスペンス。行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻と、妻の束縛から逃れたいと願う夫。妻の“謎の死“をきっかけに、完璧だったはずの日常が崩れ、夫が妻の死の真相に迫る中で、知られざる妻の嘘や裏の顔が次々と明らかになっていく。

脚本を手がけるのは、『肝臓を奪われた妻』（日本テレビ系）の遠山絵梨香。演出は、映画『おいしくて泣くとき』の横尾初喜、『オクトー ～感情捜査官・心野朱梨～』（読売テレビ・日本テレビ系）の林雅貴、『あなたの恋人、強奪します。』（ABCテレビ・テレビ朝日）の松粼亮磨が務める。

個人事務所の社長で、「全ては夫のため……」と、夫の仕事や日常を常に監視している狂愛妻・坂井麻衣子を田中麗奈、人気実力を兼ね備えたフリーアナウンサーで、妻の行き過ぎた束縛に思い悩む、麻衣子の夫・坂井優一役を古川雄大がそれぞれ演じる。そのほか、鈴木杏樹、池田鉄洋、星乃あんな、田中偉登、渋谷謙人、有澤樟太郎、日比美思、岐洲匠が共演に名を連ねた。

公開されたポスタービジュアルには、後ろから優一（古川雄大）を抱きしめる麻衣子（田中麗奈）の姿が捉えられている。麻衣子からは“愛という名の支配”が垣間見え、優一は支配と理想の狭間で葛藤する窮屈な心情を表現している。

このポスターの撮影日が初対面となった田中と古川は、撮影時にお互いの立ち位置を確認するなど、終始、和やかな雰囲気。全ての撮影と取材を終えると、「お疲れ様でした！」と田中と古川がそれぞれ笑顔で挨拶し、スタッフから大きな拍手が沸き起こった。

また、新たに優一がMCを担当する情報番組「ひるドキライブ」のコメンテーター・須田役で博多華丸の出演が決定。華丸は「とても変な感覚を覚えています。こんなおじさんいるかな、というイメージでやっています（笑）」とコメントを寄せた。

あわせて、麻衣子と優一が一緒に婚姻届けを記入するという、幸せ絶頂の第1話場面写真も公開。さらに本編入りPR映像がTVerで初公開された。

博多華丸（須田役）コメント本日初日を迎えたのですが、『あさイチ』とやっていること変わらないなと（笑） とても変な感覚を覚えています。こんなおじさんいるかな、というイメージでやっています（笑） あと、標準語が新鮮です！ 皆さん、楽しみにしていてください。（文＝リアルサウンド編集部）