開催：2026.6.15

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 6 - 4 [ドジャース]

MLBの試合が15日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとドジャースが対戦した。

Wソックスの先発投手はブライアン・ハドソン、対するドジャースの先発投手はエメ・シーハンで試合は開始した。

1回表、3番 フレディ・フリーマン 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでドジャース得点 CWS 0-1 LAD

6回裏、1番 サム・アントナッチ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 1-1 LAD、3番 アンドルー・ベニンテンディ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 CWS 2-1 LAD、4番 コルソン・モンゴメリー 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでWソックス得点 CWS 4-1 LAD、6番 チェース・マイドロス 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでWソックス得点 CWS 6-1 LAD

7回表、9番 アレックス・フリーランド 6球目を打ってセンターへの犠牲フライでドジャース得点 CWS 6-2 LAD

8回表、4番 ムーキー・ベッツ 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでドジャース得点 CWS 6-3 LAD

9回表、9番 アレックス・フリーランド 9球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 CWS 6-4 LAD

試合は6対4でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのエリク・フェディーで、ここまで2勝5敗0S。負け投手はドジャースのエメ・シーハンで、ここまで3勝4敗0S。Wソックスのドミンゲスにセーブがつき、3勝3敗12Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で2打数、0安打、0打点、打率は.302となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-15 05:52:16 更新