開催：2026.6.15

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 5 - 4 [カージナルス]

MLBの試合が15日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとカージナルスが対戦した。

ツインズの先発投手はタジ・ブラッドリー、対するカージナルスの先発投手はマイケル・マグリビで試合は開始した。

4回表、3番 アレク・バールソン 初球を打ってライトスタンドへのホームランでカージナルス得点 MIN 0-1 STL

4回裏、6番 ビクトル・カラティニ 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでツインズ得点 MIN 2-1 STL

6回表、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 MIN 2-3 STL

7回表、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 MIN 2-4 STL

7回裏、2番 バイロン・バクストン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 3-4 STL、4番 ロイス・ルイス 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 4-4 STL

8回裏、1番 ライアン・クライドラー 7球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 5-4 STL

試合は5対4でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのアンドルー・モリスで、ここまで2勝2敗2S。負け投手はカージナルスのジョージ・ソリアーノで、ここまで3勝1敗2S。ツインズのゴメスにセーブがつき、0勝0敗6Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-15 05:54:14 更新