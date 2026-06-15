開催：2026.6.15

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 3 - 8 [ヤンキース]

MLBの試合が15日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとヤンキースが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はパトリック・コービン、対するヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレンで試合は開始した。

2回表、8番 アンソニー・ボルピ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 TOR 0-1 NYY、9番 アリ・サンチェス 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 TOR 0-2 NYY

3回裏、5番 岡本和真 5球目を打ってサードへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-2 NYY

4回裏、2番 ネーサン・ルークス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 2-2 NYY

6回表、8番 アンソニー・ボルピ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 TOR 2-3 NYY

6回裏、8番 デービス・シュナイダー 2球目を打ってセンターへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 3-3 NYY

9回表、2番 ベン・ライス 6球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 TOR 3-5 NYY、6番 ホセ・カバジェロ 初球を打ってセンターへのスリーランホームランでヤンキース得点 TOR 3-8 NYY

試合は3対8でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのカミロ・ドバルで、ここまで3勝0敗1S。負け投手はブルージェイズのブレイドン・フィッシャーで、ここまで2勝2敗1S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、2安打、1打点、打率は.235となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-15 05:56:15 更新