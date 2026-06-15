日本代表、オランダと０−０で前半終了！ 再三のピンチもGK鈴木彩艶がビッグセーブ、前田大然＆中村敬斗らが好機演出【W杯】
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）初戦でオランダ代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦している。
８大会連続８度目の出場となる森保ジャパンにとって、悲願のベスト８、さらにはその先を目ざす戦いがいよいよ幕を開けた。
FIFAランキング18位の日本に対し、オランダは８位。格上相手との初戦で日本のシステムは３−４−２−１、スタメンにはGK鈴木彩艶、３バックは右から渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝、ダブルボランチは佐野海舟と鎌田大地、右ウイングバックは堂安律、左は中村敬斗、シャドーは久保建英、前田大然、１トップは上田綺世が務めた。
立ち上がりから球際で激しくぶつかり合う展開となったなか、オランダがボール保持率を高め、日本は自陣でパスを回される時間が増えていく。
３分にはいきなりピンチを迎える。ドニエル・マレンにボックス内でボールを収められると、反転からシュートを許した。しかし、GK鈴木彩が素早く反応。鋭いセーブでゴールを死守した。
耐える展開のなかでも、日本は攻撃の姿勢を失わない。６分には左サイドの中村が果敢なドリブル突破を仕掛けてファウルを獲得。FKは得点には繋がらなかったものの、セットプレーで相手ゴールを脅かした。
その後はサイドから積極的にクロスを供給。ボールを落ち着いて繋ぎながら、オランダのカウンターにも素早く対応した。左サイドの前田は何度も背後のスペースを突き、攻撃の起点となる。
15分には久保との連係から谷口が左サイドを突破し、ゴール前へ折り返し。ニアに走り込んだ前田が合わせようとしたが、相手DFのブロックに遭い、決定機を活かせなかった。
一方で、オランダに押し込まれる時間帯も。左サイドのコディ・ガクポにボールが入る場面では、堂安と久保が連係して対応。組織的な守備で自由を与えなかった。
28分には、堂安が右サイドから鋭いグラウンダーのパスを供給。ゴール前で中村が受けたものの、シュートまで持ち込めず。惜しい形を作りながらもフィニッシュには至らなかった。
34分にもピンチ。右CKからマレンに放たれたヘディングシュートは、またしてもGK鈴木彩がストップした。再三、危険なシーンを作られるも、粘り強く守る。
逆に43分にはチャンスも。速攻から、中村が放った右足のシュートはわずかにゴール左に外れる。45分の上田のシュートも、惜しくも枠を捉えられず。
日本は守備で集中力を保ちながら、攻撃ではサイドを起点にチャンスを創出。オランダと互角に渡り合い、スコアレスのまま前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”
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３分にはいきなりピンチを迎える。ドニエル・マレンにボックス内でボールを収められると、反転からシュートを許した。しかし、GK鈴木彩が素早く反応。鋭いセーブでゴールを死守した。
耐える展開のなかでも、日本は攻撃の姿勢を失わない。６分には左サイドの中村が果敢なドリブル突破を仕掛けてファウルを獲得。FKは得点には繋がらなかったものの、セットプレーで相手ゴールを脅かした。
その後はサイドから積極的にクロスを供給。ボールを落ち着いて繋ぎながら、オランダのカウンターにも素早く対応した。左サイドの前田は何度も背後のスペースを突き、攻撃の起点となる。
15分には久保との連係から谷口が左サイドを突破し、ゴール前へ折り返し。ニアに走り込んだ前田が合わせようとしたが、相手DFのブロックに遭い、決定機を活かせなかった。
一方で、オランダに押し込まれる時間帯も。左サイドのコディ・ガクポにボールが入る場面では、堂安と久保が連係して対応。組織的な守備で自由を与えなかった。
28分には、堂安が右サイドから鋭いグラウンダーのパスを供給。ゴール前で中村が受けたものの、シュートまで持ち込めず。惜しい形を作りながらもフィニッシュには至らなかった。
34分にもピンチ。右CKからマレンに放たれたヘディングシュートは、またしてもGK鈴木彩がストップした。再三、危険なシーンを作られるも、粘り強く守る。
逆に43分にはチャンスも。速攻から、中村が放った右足のシュートはわずかにゴール左に外れる。45分の上田のシュートも、惜しくも枠を捉えられず。
日本は守備で集中力を保ちながら、攻撃ではサイドを起点にチャンスを創出。オランダと互角に渡り合い、スコアレスのまま前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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