「本田圭佑」がトレンド入り。オランダ戦の名解説が話題「上田さん、打たれへんか！」「タケ。サポートに行け」【Ｗ杯】
「本田圭佑」がＸでトレンド入りだ。
北中米Ｗ杯の初戦で日本代表はオランダ代表と対戦している。
この試合を放送するNHKで解説を務める本田は、試合のポイントを的確に、かつ軽妙なトークで伝える。
「上田さん、打たれへんか！」
「１９３のウインガー？」
「デ・ヨングだけ、デ・ヨングだけ」
「左やって！言っとくわ左！」
「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」
「彼がたぶん、キーマンなんでしょうね」
「ナイス！ イエス！ そういうこと」
「タケ。サポートに行け」
「ザイオンさん、当たってる」
また恵まれたサイズのオランダ代表の“高さ”については「トイレの便器の位置もめっちゃ高い」と表現した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
北中米Ｗ杯の初戦で日本代表はオランダ代表と対戦している。
この試合を放送するNHKで解説を務める本田は、試合のポイントを的確に、かつ軽妙なトークで伝える。
「上田さん、打たれへんか！」
「１９３のウインガー？」
「デ・ヨングだけ、デ・ヨングだけ」
「左やって！言っとくわ左！」
「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」
「彼がたぶん、キーマンなんでしょうね」
「ナイス！ イエス！ そういうこと」
「タケ。サポートに行け」
「ザイオンさん、当たってる」
また恵まれたサイズのオランダ代表の“高さ”については「トイレの便器の位置もめっちゃ高い」と表現した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！