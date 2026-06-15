プロ野球 セ・パ交流戦は14日、各地で6試合が行われました。

セ・リーグ首位の巨人はパ・リーグ首位の西武に完封負け。ワイナンス投手に7回途中無失点に封じられ、その後も西武リリーフ陣の前に得点できませんでした。先発の井上温大投手は石井一成選手のソロ1本に泣き今季5敗目です。

セ・リーグ2位の阪神はパ・リーグ4位オリックスにサヨナラ負け。同点の延長10回裏にドリス投手がピンチを招き、山中稜真選手にサヨナラ打を浴びました。

セ・リーグ3位ヤクルトはパ・リーグ2位ソフトバンク相手に、奥川恭伸投手がプロ初完封勝利を挙げました。打線はドラフト1位ルーキー松下歩叶選手のプロ初タイムリーなどで4点を援護。奥川投手は2塁すら踏ませぬ快投を見せ、9回111球、5被安打、9奪三振、無四死球、無失点の快投を見せました。

6試合の結果、この日セ・リーグはヤクルト・中日・広島の3チームが勝利。2位の阪神と3位ヤクルトのゲーム差が無くなりました。

セ・リーグは4球団がこの日をもって交流戦全日程を消化。巨人がセ唯一の交流戦勝ち越しで終えました。残りは阪神が2試合、広島が1試合となっています。

＜6月14日の交流戦結果＞

◆ヤクルト 4-0 ソフトバンク

勝利【ヤクルト】奥川恭伸(3勝5敗)

敗戦【ソフトバンク】アルメンタ(2敗)

本塁打【ヤクルト】サンタナ12号

◆西武 1-0 巨人

勝利【西武】ワイナンス(2勝1敗)

敗戦【巨人】井上温大(5勝5敗)

セーブ【西武】甲斐野央(1勝2敗4S)

本塁打【西武】石井一成3号

◆中日 9-5 日本ハム

勝利【中日】藤嶋健人(1勝1敗)

敗戦【日本ハム】福谷浩司(1敗)

本塁打【中日】細川成也9号、石川昂弥5号【日本ハム】レイエス13号、大塚瑠晏4号、万波中正13号

◆ロッテ 6-4 DeNA

勝利【ロッテ】小野郁(2勝)

敗戦【DeNA】尾形崇斗(1勝1敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗22S)

本塁打【ロッテ】ソト7&8号、上田希由翔3号、佐藤都志也7号【DeNA】宮下朝陽2号

◆オリックス 3×-2 阪神

勝利【オリックス】吉田輝星(1勝2敗)

敗戦【阪神】ドリス(1勝2敗10S)

◆広島 3-0 楽天勝利【広島】岡本駿(5勝3敗)敗戦【楽天】藤井聖(1勝3敗)セーブ【広島】森浦大輔(2勝2敗7S)本塁打【広島】大盛穂4号