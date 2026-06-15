「また子育て？」3児の母が柴犬兄弟を迎えたら…ドタバタすぎる毎日に「激しく同感」の声【作者に聞く】
【漫画】子育てと似てるエピソード13連発を一気読み！
コミックエッセイ『カエル母さん』(ぴあ)の著者・ユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんは、会社員として働く傍ら、3人の子どもたちの母親業もこなす多忙なワーキングママだ。隙間時間に漫画を描いているが、2025年に柴犬兄弟を家族に迎えてからの毎日は、ますますハチャメチャで楽しいものとなった。柴犬たちとの生活のなかで「子育てとちょっと似てるなぁ」と思うことを描いた漫画を紹介する。犬を飼っている人にはわかりみが深すぎる“あるある”に、想像を超える共感者が続出している。
■柴犬兄弟とのドタバタな日常は「子育て」にそっくり!?
漫画のコメント欄には「わかります！子育て経験あると、犬はだいたいなんでも許せちゃいますね！」「子育て再びですよねー」といった共感の声が相次いで寄せられた。さらに「パパは甘々なだけ、というところまで育児と同じ」「公園デビューも同じですよ」といった具体的なエピソードや、猫派の人からも「うちは猫ですが全く同感です」という声が届くなど、ペットと暮らす多くの読者が同感しているようだ。
なかでも「言葉を話していないのにしゃべった！と大騒ぎする」というのは、ペットを飼っている人にはかなり共感できる親バカエピソードだ。第三者からはただの鳴き声にしか聞こえないのに、なぜか飼い主の耳には言葉として届くのが不思議である。
■犬派も猫派も共感！育児アイテムの思わぬ再利用
ユウコトリトリさんは「犬との暮らしの中で、ふと懐かしい感覚がよみがえる瞬間があります。とはいえ、子育ての方が何倍も大変ではあるんですけどね…！」と、絶妙な共通点について語る。
例えば、漫画内にも登場する「フタ付きごみ箱再び降臨」のエピソード。これは元々子どものオムツ処理で活躍していたものだという。「末っ子次男のトイトレ完了後は役目を終え、使用頻度少なめのゴミ箱として余生を送っておりましたが、再び白羽の矢が立ちました」と、育児の思い出の品がまさかの形で再活躍していることを明かしてくれた。
■激しすぎる“兄弟ゲンカ”に爆笑必至！家族の記録は続く
作中で写真付きで紹介された「絶えない兄弟ゲンカ」のエピソードには、読者から「最後の写真に爆笑」「腹抱えて笑っちゃいました」といったコメントが殺到した。
ユウコトリトリさんは「仲良く寄り添ってるなーと思って見ていたら、次の瞬間には乱闘が始まっていまして…。しかも激しめです。かなり“やべー顔”でケンカしてるので、思わず写真に収めました。でも、そんなところもまたかわいいんです。犬はかわいい、かわいいに尽きます〜」と振り返る。写真を見た人からは「地下鉄内で見たらダメなやつ…」「絵の上をいく獣感…」などの声も上がり、動物好きにはたまらない1枚となっている。
ユウコトリトリさんのブログ「カエル母さん！ときどき柴犬」やInstagramでは、子育てや柴犬のあるあるを発信している。ちょっとクスッと笑いたいときに覗いてみるとよいだろう。
取材協力：ユウコトリトリ(@yuko_toritori)
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