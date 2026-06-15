◇交流戦 日本ハム5―9中日（2026年6月14日 エスコンF）

日本ハムは投手陣が崩れて手痛い敗戦を喫し、22年からの新庄政権で最長だった連勝が9で止まった。交流戦2位から3位に転落。オリックスに抜かれてリーグ4位へと後退したが、新庄監督は「これまで中継ぎのみんなが完璧、というほど抑えてくれていたので。こういう日もあります」と前を向いた。

先発のWBC台湾代表の古林睿煬（グーリン・ルェヤン）が3回2/3を6安打5失点でKO。6回に4番手・福谷が3者凡退の好救援で封じ、その裏に大塚、万波の2者連続本塁打で同点に追いついた。だが、回またぎとなった7回に細川の勝ち越し弾を含む2者連続本塁打を浴び、福谷は「責任を感じています」と悔やんだ。

交流戦は13勝4敗で残りはあす16日の広島戦（マツダ）のみ。同日に試合がある西武が負けて、日本ハムが勝てば、既に全試合を終えているソフトバンクと同率となり、5点差以上の勝利で逆転優勝の可能性がある。新庄監督は「優勝して裏方さんに賞金を渡したい。ゲットしたいですけどね」と狙いを定めた。他力にはなるが「こればっかりは、やってみないと分からない」。07年以来19年ぶり2度目の交流戦Vを逆転でつかめれば、悲願のリーグ制覇へも最高の弾みとなる。（清藤 駿太）