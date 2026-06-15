浅香航大“哲也”、一命を取り留める 15日放送『産まない女はダメですか？』第12話【あらすじ】
テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第12話が15日放送される。
【場面写真】お腹ふっくら！笑顔を見せる宮澤エマ
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
第12話では、哲也が自身の空虚な過去を振り返り、アサと出会って“満たされた”と感じていた歪んだ執着の原点が明らかになる。追い詰められた末、自ら命を絶とうとするが、なんとか一命を取り留める。
一方、直樹（増子敦貴）は母・愛子（西田尚美）との決別を決意し、アサもまた親子の縁を断とうとする。そんな中、予定より早い陣痛に襲われたアサは救急搬送され、立ち会う緒方（北山宏光）に、医師が告げた言葉とは。
【場面写真】お腹ふっくら！笑顔を見せる宮澤エマ
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
第12話では、哲也が自身の空虚な過去を振り返り、アサと出会って“満たされた”と感じていた歪んだ執着の原点が明らかになる。追い詰められた末、自ら命を絶とうとするが、なんとか一命を取り留める。
一方、直樹（増子敦貴）は母・愛子（西田尚美）との決別を決意し、アサもまた親子の縁を断とうとする。そんな中、予定より早い陣痛に襲われたアサは救急搬送され、立ち会う緒方（北山宏光）に、医師が告げた言葉とは。