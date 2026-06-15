◇交流戦 ソフトバンク0―4ヤクルト（2026年6月14日 みずほペイペイ）

昨季の交流戦MVP男がマルチ締めだ。ソフトバンクの柳町達外野手（29）が14日、ヤクルト・奥川に完封負けを喫した中で唯一の2安打と気を吐いた。2軍での再調整を経て10日に1軍に復帰し、交流戦3試合出場で打率・444と復調ぶりをアピール。リーグ戦再開へ向けて明るい材料となった。チームは交流戦6カード目で初の負け越し。優勝の可能性はまだあるものの、試合を残す西武と日本ハムの結果次第となった。

昨季は慣れっこだったマルチ安打だが、この日の2本は特別な意味を持ちそうだ。「6番・右翼」でスタメン出場した柳町が3打数2安打。5安打完封負けを喫した中で気を吐いた。

「今日のヒットは2本ともいい形で打てた。数少ない甘い球をしっかり捉えられたので。好投手は甘い球を仕留めるのが大事になってくる。パ・リーグのピッチャー相手にも継続できればと思います」

打線は奥川の最速154キロの直球に切れ味鋭いスライダー、フォークを織り交ぜた投球の前に二塁も踏めなかった。柳町も2回の第1打席は空振り三振に倒れたが、5回にスライダーを捉えて中前へクリーンヒット。7回には直球を中前にはじき返す。“らしさ”を十二分に発揮して存在感を示した。

昨季は自身初のタイトルの最高出塁率を獲得し、ベストナインにも輝いた。飛躍の起点となったのが打率・397でMVPに輝いた交流戦だった。今季は開幕から本調子といかず、交流戦スタートは2軍で迎えた。腰の張りもあり、昇格は10日の阪神戦からだった。

「2軍に行って調整し、その時は凄く苦しかった。悔しさもありますけど、今は“ここからしっかり上げていく”という思いが強いです」

シーズンはまだ折り返し地点にも達していない。復帰後は3試合に出場し、打率・444（9打数4安打）をマーク。リーグ戦再開からの本格的な逆襲に期待がかかる。“マルチ締め”で19日からの日本ハム3連戦へ向けて弾みをつけた。

最終戦には敗れたものの、チームは交流戦を14勝4敗の好成績で終えた。勝率・778は18試合制になって球団最高の数字だ。他力にはなるが、16日の西武、日本ハムの結果次第で10度目の交流戦優勝のチャンスは残っている。だが、あくまで目標はリーグ3連覇。小久保監督は「これからが本当の戦いですから」と先を見据えた。交流戦では12球団断トツの81得点と打線の好調ぶりが際立った。確かな収穫を手にパの猛者たちとの戦いへと向かう。 （木下 大一）