【W杯2026】アキラ100％、森保一監督に激似？エール写真に反響「勝利100％ですね」
「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。ピン芸人のアキラ100％が、自身のXを更新し、森保一監督の“激似”ショットを公開した。
【写真】遠目で見たら？アキラ100％、森保一監督に激似ショット
アキラは「がんばれ！！！！！日本vsオランダ」との文言とともに、メモを手にする写真を公開。ファンからは「勝利100％ですね！」「朝から笑ってしまいました」「遠目でみたら」などといった感想が相次いで寄せられている。
【スタメン】
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
8 久保建英
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
15 鎌田大地
16 渡辺剛
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
24 佐野海舟
【サブ】
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4 板倉滉
5 長友佑都
6 町野修斗
7 田中碧
9 後藤啓介
14 伊東純也
17 鈴木唯人
19 小川航基
20 瀬古歩夢
22 冨安健洋
25 鈴木淳之介
26 塩貝健人
【監督】
森保一
【写真】遠目で見たら？アキラ100％、森保一監督に激似ショット
アキラは「がんばれ！！！！！日本vsオランダ」との文言とともに、メモを手にする写真を公開。ファンからは「勝利100％ですね！」「朝から笑ってしまいました」「遠目でみたら」などといった感想が相次いで寄せられている。
【スタメン】
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
8 久保建英
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
15 鎌田大地
16 渡辺剛
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
24 佐野海舟
【サブ】
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4 板倉滉
5 長友佑都
6 町野修斗
7 田中碧
9 後藤啓介
14 伊東純也
17 鈴木唯人
19 小川航基
20 瀬古歩夢
22 冨安健洋
25 鈴木淳之介
26 塩貝健人
【監督】
森保一