1次リーグF組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突した。NHKの地上波中継の解説に元日本代表の本田圭佑が登場。敵左サイドのサイズに驚きの声を上げた。

強豪オランダとの1次リーグF組初戦。前半3分には左サイドの背番号11、ガクポからチャンスを作られ、本田は警戒感を高めていた。

他にもガクポがボールを持った際には「身長どんくらいあるんすか？」と質問。実況から「1メートル93です」と伝えられると、「えぇ、やばっ。イチキュウサンのウインガー！？」と驚きの声を上げた。

視聴者も「イチキュウサン」に反応。Xには「本田節が凄い笑笑」「本田、ガクポ褒めちぎっててオモロい」「身長をイチキュウサン（193センチ）って言うの初めて聞いた（笑）」「イチキュウサンのウィンガー！？って草 ケイスケホンダさんオモロすぎるだろ」などのコメントが寄せられていた。

2010年南アフリカ大会、2014年ブラジル大会、2018年ロシア大会とW杯3大会連続出場の本田。2022年カタール大会ではABEMAで日本戦の解説を務め、アディショナルタイムが7分だった際の「ななふぅん！？」など数々の名言を残していた。



（THE ANSWER編集部）