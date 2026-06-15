W杯オランダ戦

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。直前に代表を離脱した遠藤航のユニホームが、ベンチに掲げられていた。

試合を中継したNHKの放送では、前半37分頃に日本ベンチが映し出された。そこには背番号6、背ネームは「ENDO」のユニホームが掲げられていた。

主将を務めていた遠藤は、2月のリーグ戦で左足首を負傷。手術を受けリハビリを続けてきた。26人のメンバーに名を連ねたが、先月31日に行われたアイスランドとの壮行試合で途中交代。事前合宿地のメキシコ、ベースキャンプ地の米ナッシュビルでは、別メニュー調整が続いていた中で、W杯開幕直前での離脱となった。

離脱の発表後、遠藤は自身のSNSで代表引退を明言。「怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」「今のチームは本当に素晴らしいチームです。どんな逆境も乗り越え、まだ見たことのない景色を見せてくれると思います」などとつづっていた。日本戦直前には自身のSNSを更新。炎の絵文字とともに日本へエールを送っている。



（THE ANSWER編集部）