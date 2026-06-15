W杯オランダ戦

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。スタメン出場した日本代表選手の他とは違う姿に、ネット上のライトユーザーは興味津々だった。

久保建英、堂安律らがスタメン出場。両軍合わせて22人が立ったピッチ上で、中村敬斗のソックスが目を引いた。

膝まで長いソックスがほとんどの中、中村は短いソックスを着用。X上のファンも「ソックス短いスタイルかっこいいな」「短さがいつも気になる（笑）」「レガースちゃんと隠せてる！？」「中村敬斗だけショートソックスが気になる」などと反応していた。

これには理由がある。中村の公式サイトKeito-ismの公式インスタグラムでは、「子どもたちへ 僕がソックスを短くしているのは、足がつりやすい体質で、長い間そのことに悩み続けてきたからです」と説明されていた。

「不安や怖さもありましたが、しっかりと覚悟を持ち、プロになってからソックスを短くするようになりました。みんなも自主練習のときは、ソックスを少し下げて、お気に入りの選手になりきりながら、たくさん練習してほしいと思います。けれど、試合やチーム練習のときは危険なので、ソックスを下げるのはやめて欲しいです」

こうも記した中村は、プロになるまでは長いソックスを履いていたという。続けて「大きなケガをしてしまうと、夢を追い続けることも、夢を叶えることも難しくなってしまいます。だから、お父さんやお母さん、そしてコーチの言うことをきちんと守ってください。みんなが安全に、そして楽しくサッカーを続けられることを願っています」と呼びかけている。



（THE ANSWER編集部）