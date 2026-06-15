飼い主さんの帰宅を大喜びでお出迎えする猫ちゃんたち。その愛らしすぎる光景が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は3万6000回を超え「トントントンって駆け足でお迎え可愛い」「小走りにお出迎え、可愛いなぁ」「可愛いお出迎えにキュンですね」といったコメントが集まっています。

【動画：２匹のネコが待つ家に帰った結果→廊下の奥から走ってきて…想像以上に愛おしい『熱烈大歓迎』】

猫ちゃんたちのお出迎え

Instagramアカウント「hiro」に投稿されたのは、お出迎えをする猫ちゃんたちの姿です。飼い主さんが帰宅すると「タッタッタッタッ」と小走りで現れたのは猫の「ゆき」ちゃん。控えめな「ニャニャニャ」といううれしそうな鳴き声も聞かせてくれたといいます。

飼い主さんの目の前にくると「おかえり」と言っているように「ニャー」と鳴いていたそうです。

そんなゆきちゃんの後ろから「あめ」ちゃんもお出迎えにきてくれたといいます。飼い主さんはいつも「ドアを開ける前に、どっちが先に来るかな」と楽しみにしているそうですが、この日はゆきちゃんが先だったようです。

お昼寝から起きたばかりのようなあめちゃんも、しっぽをまっすぐ立てて歩いてきて「ニャー！」とあいさつをしていたそうです。「待ってたよ」と伝えているような鳴き方も可愛いですね！

お手入れ中も賢い

また、別の日の投稿からも、ゆきちゃんとあめちゃんの甘えん坊で賢い素顔が垣間見えます。ゆきちゃんは、お鼻の掃除をしてもらうとき、終わるまでおとなしくしているのだそうです。

お行儀よくおやつタイム

おやつをもらうときも慌てず、2匹並んで座り、1個ずつ順番に食べることができるといいます。まるでお行儀のよい小さな子どものような2匹の姿に、見ていて思わず笑みがこぼれてしまいます。

お出迎えからおやつタイムまで、飼い主さんを日々メロメロにさせている可愛い2匹でした。

投稿には「こんな可愛いニャンちゃんがお迎えしてくれるなら早く帰っちゃうわ」「走りながらニャニャと鳴くのがかわいらしいですね」「急いでお迎えに来る姿がなんとも言えず愛おしい」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「hiro」では、ゆきちゃん、あめちゃんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hiro」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。