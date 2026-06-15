◆関西大学春季トーナメント 天理大３６−３１関大 （１４日、奈良・天理大白川グラウンド）

“大物ルーキー”が躍動し、天理大が決勝に進出した。ケニア人留学生のロック、アンディー・オモロー（１年）が２回戦（朝日大戦）に続き先発。トライこそなかったが、鋭いタックルや突破力を随所に見せ、フル出場で勝利に貢献した。１９７センチ、１２０キロと恵まれた体格を持つ２２歳は、男子のみ８人きょうだいの４番目。「後半は課題が残ったけど、ボールキャリーの部分でいいパフォーマンスが見せられた」とうなずいた。

チャバカリ高を卒業後、ケニア商業銀行や、主将を務めたＵ２０ケニア代表などでプレー。すでにケニアＡ代表キャップ数は５を獲得している。「どの国でプレーするにしても、プロを目指す」と力を込める。キャリアアップの場には日本を選択。決め手となったのは天理大が持つＯＢの人脈と受け入れ体制だった。「生の魚や肉が…」と、まだ食生活は苦戦中だが、ハードな練習には必死で食らいつき「頑張って慣れていきたい」と覚悟を示す。

小松節夫監督（６３）は「勤勉さがある。ハードワーカーになってほしい」と“仕事人”としての成長に期待する。「試合のテンポを学んで、フィジカルを強化していきたい」とオモロー。クラブのため、母国にいる家族のために汗をかき続ける。（吉村 達）