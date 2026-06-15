◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会 ▽決勝 慶大１―２関大（１４日・神宮）

決勝が行われ、関大（関西学生）が慶大（東京六大学）を接戦の末に破り、５４年ぶり３度目の優勝を決めた。

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半世紀の時を超え、関大が日本一に輝いた。歓喜の輪の中心には主将・森内大奈がいた。「強い関大を取り戻そう」。１年秋に関西学生リーグの頂点を経験したが、小田監督の就任後は４季連続で４位以下。チームもばらばらだった。「２年間勝てなかったのは、監督がしたい野球を徹底できなかった」と選手間でも話し合いを重ね、戦術理解を徹底した。

先制打はその成果だった。４回１死一、二塁でエンドランのサイン。森内が反応し、左前へ先制打を運んだ。「仕掛けて先手を取ろう、という話をしていたので。本当にハマった」と塁上でポーズ。喜びが込み上げてきた。

「強くても『応援がダメだ』とか『プレーが荒い』とかでは、評価されない」。部員は２０６人の大所帯。チームに関わる全員が本当の戦力となった。「応援して、応援されるチームづくりを目指した」とベンチの控え部員も、スタンドも大応援で後押しした。

小田監督が「あの得点が大きかった」と強調した５回の右越え本塁打は４番・山本だ。１３日の準決勝・国学院大戦で放ったサヨナラ打に続く殊勲打。「（森内）大奈さん中心に、秋もチームを仕上げてくれる。しっかりついていって、頑張りたい」と約束した。

森内主将は「勝利の価値を追求しよう、という話をずっとしている。一度休憩してまた、その価値の見出し方を追求していければ」と表情を引き締めた。頂点に立った喜びは一瞬だけ。視線は秋に向いている。（岡野 将大）