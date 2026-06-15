W杯初戦オランダ戦のベンチに掲げられた前主将のユニホーム

日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループステージFの初戦でオランダ代表と対戦した。

この試合、日本代表のベンチにMF遠藤航のユニフォームが飾られ、SNS上では「本当に涙出てきた」「グッとくるな」と大きな反響を呼んでいる。

キャプテンを務めていた遠藤は、現地時間6月11日に怪我のためチームを離脱。それに伴い日本代表からの引退を発表していた。初戦を迎えた日本代表のベンチには、共に戦うチームの意志を示すように、遠藤の背番号「6」のユニホームが掲げられた。

初戦のわずか3日前というタイミングでの負傷離脱、そして突然の代表引退という衝撃のニュースから中2日。悲しみに暮れるファン・サポーターに対し、チームが示した粋な計らいが大きな注目を集める形となった。

SNS上では「遠藤さんのユニは泣けるわ」「本当に涙出てきた」「グッとくるな」「泣けてきちゃう」「モニターで一緒に試合してるよねきっと」「遠藤のユニ映るたびに情緒狂う」「やるせない気持ちになるね」「WBCでも見た」「遠藤のために頑張って」と、感動や惜別のコメントが多数寄せられている。前キャプテンの魂と共に、日本代表は世界13位の誇りを胸に本大会の戦いへと突き進む。（FOOTBALL ZONE編集部）