鈴木は前半3分と34分に決定的なシュートを防ぐ大活躍

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで北中米W杯グループステージFの初戦でオランダ代表と対戦した。

GK鈴木彩艶が前半に見せた連続スーパーセーブに対し、SNS上では「ザイオンがMOM確定」「ザイオン神です」と反響が起こっている。

前半3分、オランダ代表FWコーディ・ガクポがペナルティエリア手前の左から斜めのパスを供給。これを受けたFWドニエル・マレンがペナルティエリア内で反転して右足でシュートを放ったが、鈴木がビッグセーブを見せてゴールを死守した。さらに同34分、オランダが右コーナーキックを獲得し、クロスからゴール前でマレンがピンポイントのヘディングシュートを放つも、これも鈴木が防ぎ切った。

強豪を相手に見せた守護神の圧巻の連続セーブに、SNS上では「まるで4年前の川島神を彷彿とさせるザイオンの連続スーパーセーブ」「ザイオンがMOM確定」「ザイオンがザイオンしてる」「ザイオン神です」「まじザイオン最高かよ」と称賛の声が寄せられている。いきなりの決定機を阻止した活躍が、試合の緊張感を一気に高め、ファンを熱狂させている。（FOOTBALL ZONE編集部）