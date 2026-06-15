◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会 ▽決勝 慶大１―２関大（１４日・神宮）

決勝が行われ、関大（関西学生）が慶大（東京六大学）を接戦の末に破り、５４年ぶり３度目の優勝を決めた。前回優勝時のエースで、現在は関大のアドバイザリースタッフとして投手陣を指導する元阪急・山口高志さん（７６）が喜びを語った。

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スタンドで見守った関大ＯＢで元阪急の山口高志さんは、孫ほど年の離れた後輩たちが喜ぶ光景に、うれし涙を流した。「感無量です…」。その後は言葉にならなかった。

１９７２年に行われた決勝で、慶大に１―０で９回サヨナラ勝ち。山口さんが完封した。歓喜の日本一は、対戦相手も５４年前と同じだった。「もう相当前だから、記憶が曖昧で。秋の準々決勝（慶応戦）でノーヒットノーランをやった時と（記憶が）ごっちゃになって…」と苦笑い。７０年の準決勝・法大戦で延長２０回を投げ切って勝利したが、ダブルヘッダーの決勝で投げられなかった悔しさの方が強いという。

１６年からアドバイザリースタッフとして母校で投手を指導。広島・森、ロッテ・高野、中日・金丸と３人の左腕をプロに送り出した。「自分は選手に寄り添ってもらっている立場。体づくりだけはやかましく言っている」と謙遜した。快挙を成し遂げた後輩を頼もしそうに見上げた名伯楽。「日本一を目標にしていたから、次は何を目標にしようかな」と充実の笑顔がにじんだ。（高柳 義人）