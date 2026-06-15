◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会 ▽決勝 慶大１―２関大（１４日・神宮）

決勝が行われ、関大（関西学生）が慶大（東京六大学）を接戦の末に破り、５４年ぶり３度目の優勝を決めた。先発の今秋ドラフト上位候補・米沢友翔（４年）は、先発した準決勝の国学院大戦後に発熱するアクシデントを乗り越え、志願の連投で５回無失点の好投。チームを頂点へと導き、ＭＶＰに輝いた。

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最高の瞬間に、米沢は涙をこらえていた。マウンドには中原がいた。１点リードの９回無死一、二塁。絶対絶命のピンチを、同学年の親友が３者連続空振り三振で切り抜けた。５４年ぶりの日本一。悲願達成の瞬間、真っ先に駆け寄った。

「中原もけがで苦しんでいた。一緒に練習してきた日々を思い出して、泣きそうになりました」。米沢は肩肘痛により２年夏から約１年間、登板できなかった。中原もほぼ同時期、トミー・ジョン手術を受けてリハビリ。ともに努力してきた姿を思い出し、歓喜の光景が少しにじんで見えた。

前日１３日の準決勝・国学院大戦で５回を１失点。試合後に３８・５度と発熱した。病院で点滴を受け、小田洋一監督（６０）に初めて直訴した。「先発、行かせてください」。本調子ではなかったが「要所、要所でギアを上げることができた」と５回１死二塁では直球で２者連続三振。本塁を踏ませず、左腕の百合沢にマウンドを託した。

５４年前の優勝時にエースとしてけん引し、阪急でも活躍した山口さんが心の支えになった。故障時には、同じ症状のプロ野球選手から聞いた経験談を伝えてくれた。リハビリ中も見守ってくれた。口酸っぱく言われてきたのは「胸を張りなさい」。オドオドする性格だと自己分析する男は、山口さんから振る舞いを学び、マウンドに君臨した。

今大会は５試合中４試合に先発。計２５回を投げて防御率０・７２、２６Ｋの成績でＭＶＰに輝いた。今春にリーグ戦で初勝利した遅咲きの左腕が、日本一に駆け上がった。「ドラフト１位で行くことを考えています」と具体的に宣言。頂点に立ち、一気に注目度が高まった。（高柳 義人）