「オレ、姉ちゃんの彼氏のことを…好きになっちゃったかもしれない――！？」 注目のジュニア５人組アイドルグループ・ＡＣＥｅｓ（エイシーズ）の深田竜生が連続ドラマ単独初主演！メンバーの浮所飛貴を恋の相手に迎えて繰り広げる青春ホームドラマ・ラブコメディー、テレビ朝日系オシドラサタデー「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」（土曜・午後１１時、７月１１日スタート）の共演キャストが発表された。

すでに物語の舞台となる《武宮家》のキャスト――田辺桃子、羽田美智子、井上肇、有楽（サモエド）の出演が発表されていたが、彼らを取り巻くメインキャスト第２弾、ホームドラマ部分を彩る“ご近所さん＆料理教室仲間”として濱田マリ、田口浩正、原沙知絵が出演することがわかった。

特筆すべきは、武宮家の母を演じる羽田美智子をはじめ、田口浩正、原沙知絵――テレビ朝日の水曜９時枠で長年愛された「特捜９」シリーズを支え続けたキャスト陣が大集結していること。特捜班として、難事件の数々を解決してきたメンバーが、土曜夜のオシドラサタデー枠に揃って登場＆“事件性一切ナシ”のさわやかな世界観で共演するという、テレ朝ドラマファン必見のドリームコラボレーションが実現した。

このドラマの主人公は、大学受験を控えた高校３年生・武宮夏輝（深田竜生）。Ｅ判定だらけの模試結果を家族に見つかってしまった夏輝のもとに、家庭教師として現れたのが、姉のボーイフレンド・小早川蒼汰（浮所飛貴）。

最初は、さわやかすぎる蒼汰をいけ好かないヤツだと思っていた夏輝。しかし蒼汰がふいに見せる笑顔や無邪気に頭をなでてくれる仕草に、思わずドキッ！ 姉ちゃんの彼氏を好きになるなんてありえないのに…この気持ちはいったい何なんだ！？ そもそも受験生だし恋なんてしている場合じゃないのに…。夏輝の中で戸惑いと葛藤が生まれていって…。

武宮家に勝手に上がりこむ《憎めない親戚》役に田口浩正。“ご近所さん＆料理教室仲間”には、夏輝の母・十和子（羽田美智子）の友人で、十和子が自宅で主宰する料理教室に通う君島薫役に濱田マリ。明るくにぎやかなキャラクターで、主人公・夏輝を推しているという設定。

薫と同様、十和子の料理教室に通う幼稚園を経営している・橘まゆみを演じるのは、凛とした美しさとナチュラルな演技で見る者を魅了してきた原沙知絵。「特捜９」仲間の羽田と田口との共演には「顔なじみの方々とお会いするのは、やっぱりほっこりします」と笑顔を見せつつ、「作品や内容が違うと現場の雰囲気がまた違うので、あまり深く考えずに現場に行こうと思います」と語った。このほかにも個性満点の豪華キャストの解禁がまだまだ続く。

追加キャストのほか、ＡＣＥｅｓが担当する主題歌「真夜中のＺＯＯ」がティザームービーで公開中。ＳＮＳを中心に「放送が待ち遠しい！」「青春って感じで楽しみ」「夏っぽい曲！」などと話題となっている。