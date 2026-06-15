◆米大リーグ ブルージェイズ３―８ヤンキース（１４日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・ヤンキース戦に「５番・三塁」でフル出場し、３試合連続安打、４試合連続打点、７試合ぶりマルチ安打で４打数２安打１打点と存在感を見せたが、チームは同点の９回に５点を失って２連敗となった。

ヤンキースの先発は右腕のウォーレン。５月１９日（同２０日）に敵地で対戦した際には、二飛、四球、見逃し三振と無安打に抑えられた。この日は２点を追う２回先頭の１打席目に左翼線へ二塁打。低めのカーブをうまく捉えて、３試合連続安打をマークした。３回２死三塁の２打席目は捉えた当たりではなかったが、全力疾走で三塁への内野安打。三塁走者が生還して１点差に迫り、７試合ぶりのマルチ安打で４試合連続の打点となった。

同点となった５回１死走者なしの３打席目は左腕・ヒルと対戦したが二飛。８回先頭の４打席目は右腕・ドバルと対戦し、１０１・２マイル（約１６２・９キロ）をファウルにしたが、空振り三振に倒れた。

岡本は１２日（同１３日）の本拠地・ヤンキース戦では、初回２死二塁の１打席目に先発左腕・ウェザーズの低めのスライダーをすくい上げ、飛距離４２３フィート（約１２９メートル）の特大弾を左翼ポール際に運び、９試合ぶりのアーチで１４号２ラン。本拠地・ロジャーズセンターの最上階にあたる通称「５００レベル」に到達する特大弾は、チーム１０人目（１２度目）で１７年のドナルドソン以来９年ぶりとなる完璧な一発だった。

前日１３日（同１４日）の同カードでは、リーグ防御率トップのシュリトラーから１５号ソロ。内角高め９８・４マイル（約１５８・４キロ）シンカーを振り抜くと、打球速度１０２・４マイル（約１６４・８キロ）、打球角度２１度の低い弾丸ライナーで左翼ポール際へ突き刺した。好投手の難しいボールをはじき返してのアーチに「入ると思わなかったです。入ってくれて良かったです」と自身も驚くほどの２戦連続アーチで状態は上向いていた。