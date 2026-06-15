ACEes深田竜生主演『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』に『特捜9』キャスト集合 羽田美智子＆田口浩正＆原沙知絵
■“ご近所さん＆料理教室仲間”キャストが発表
5人組グループ・ACEesの深田竜生が単独初主演、同グループの浮所飛貴が共演する、7月11日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（毎週土曜 後11：00）の追加キャストとして、濱田マリ、田口浩正、原沙知絵の出演が発表された。
【写真】白シャツがさわやか…主題歌を担当するACEes
今作の主人公は、大学受験を控えた高校3年生・武宮夏輝（深田）。E判定だらけの模試結果を家族に見つかってしまった夏輝のもとに、姉のボーイフレンド・小早川蒼汰（浮所）が家庭教師として現れる。最初は、さわやかすぎる蒼汰をいけ好かないヤツだと思っていた夏輝だが、蒼汰がふいに見せる笑顔や無邪気に頭をなでてくれる仕草に、思わずドキッとする。夏輝の中で戸惑いと葛藤が生まれていって…。夏輝の淡い恋心とひと夏の成長を、家族をはじめ彼を取り巻く人々との温かな交流の中で描く、青春ホームドラマ・ラブコメディーとなっている。
夏輝の母・十和子役の羽田美智子をはじめ、田口、原という同局水曜午後9時枠で長年愛された『特捜9』シリーズを支え続けたキャスト陣が集合。特捜班として、難事件の数々を解決してきたメンバーが、オシドラサタデー枠にそろって登場＆“事件性一切ナシ”のさわやかな世界観で共演する…という、テレ朝ドラマファン必見のドリームコラボレーションが実現した。
今回発表されたキャストは、武宮家を取り巻く“ご近所さん＆料理教室仲間”に起用。十和子の友人で、十和子が自宅で主宰する料理教室に通う君島薫役は濱田マリ。薫はいつも明るくにぎやかなキャラクターで、主人公・夏輝を推しているという設定。同じく、十和子の料理教室に通う幼稚園を経営している・橘まゆみを原が演じる。武宮家の近所に住む“親せきのおじさん”峯田福男を演じるのは田口。武宮家にたびたび上がり込んではちゃっかり食事をごちそうになって帰るという、どこか憎めない人物だ。
■キャストコメント
▼濱田マリ
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください
武宮家っていいなぁと思いました。愛情がありながらも、家族同士にリスペクトがあって、程よい距離感が素敵です。私が演じる薫は武宮家に遊びに行くのですが、楽しそうだなと思います（笑）。
――演じる君島薫の印象はいかがですか？
ベーカリーで働いていることもあって、パンの香りや人間と接することが好きなのかなと思います。コミュニケーション能力が高いので、武宮家でもきっと楽しく過ごせると思います。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください
深田さんはクールな雰囲気で、浮所さんはバラエティーを拝見していて面白い方だなという印象があります。これからお二人とお芝居できるのがとても楽しみです。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
ひと夏、私たちと一緒にテレビで見てドキドキワクワクいたしましょう。楽しみに待っていてくださいね！
▼原沙知絵
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください
ホームドラマとラブストーリーをミックスしたような作品に出会うことがなかったので、新鮮ですし、とても楽しみです。ドキドキしながら脚本を読ませていただいています。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください
深田さんはそこにたたずんでいらっしゃるだけで品があって美しいなと思いました。浮所さんはバラエティー番組などで共演させていただいたことがあって、頭が切れてチャーミングな印象です。お二人とも役柄にぴったりです。
――『特捜9』メンバーの羽田美智子さん、田口浩正さんとの共演についてはいかがですか？
顔なじみの方々とお会いするのは、やっぱりほっこりします。でも、作品の内容や役柄が違うと現場の雰囲気もまた違うので、あまり深く考えずに現場に行こうと思っています。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
脚本を読ませていただいて、ワクワクドキドキしながら次の展開を待ちわびております。視聴者のみなさんも同じような思いで楽しんでいただけたらと思います。
▼田口浩正
――本作のオファーを受けたときの心境を教えてください
最近はホームドラマが少なくなってきているので、どんな作品になるのか楽しみです。やりがいのある場面が多いと思いますし、しっかり絡んでいけたら…。現場の空気感は視聴者のみなさんにも画面越しに伝わると思うので、楽しい現場にしていきたいです。
――福男は現実に存在したら、楽しいような、困るようなタイプですが、いかがですか？
役作りはしなくても、僕もたぶんそういうタイプなので大丈夫かなと（笑）。嫌われないようにしながら、僕がいることでまわりのお芝居がよくなっていくように演じられたらと思います。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください
これからランチに一緒に行ったりして、お話ししながらいろいろ知っていけたらと思います！
――『特捜9』メンバーの羽田美智子さん、原沙知絵さんとの共演についてはいかがですか？
お互いのいろいろなことを知っている方もいるので、その役者さんとの距離感や関係性がお芝居ににじみ出たら成功なのではないかと思っています。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
とにかく楽しいドラマになると思います。今年の夏はこのドラマにすべてをかけます！
5人組グループ・ACEesの深田竜生が単独初主演、同グループの浮所飛貴が共演する、7月11日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（毎週土曜 後11：00）の追加キャストとして、濱田マリ、田口浩正、原沙知絵の出演が発表された。
【写真】白シャツがさわやか…主題歌を担当するACEes
今作の主人公は、大学受験を控えた高校3年生・武宮夏輝（深田）。E判定だらけの模試結果を家族に見つかってしまった夏輝のもとに、姉のボーイフレンド・小早川蒼汰（浮所）が家庭教師として現れる。最初は、さわやかすぎる蒼汰をいけ好かないヤツだと思っていた夏輝だが、蒼汰がふいに見せる笑顔や無邪気に頭をなでてくれる仕草に、思わずドキッとする。夏輝の中で戸惑いと葛藤が生まれていって…。夏輝の淡い恋心とひと夏の成長を、家族をはじめ彼を取り巻く人々との温かな交流の中で描く、青春ホームドラマ・ラブコメディーとなっている。
今回発表されたキャストは、武宮家を取り巻く“ご近所さん＆料理教室仲間”に起用。十和子の友人で、十和子が自宅で主宰する料理教室に通う君島薫役は濱田マリ。薫はいつも明るくにぎやかなキャラクターで、主人公・夏輝を推しているという設定。同じく、十和子の料理教室に通う幼稚園を経営している・橘まゆみを原が演じる。武宮家の近所に住む“親せきのおじさん”峯田福男を演じるのは田口。武宮家にたびたび上がり込んではちゃっかり食事をごちそうになって帰るという、どこか憎めない人物だ。
■キャストコメント
▼濱田マリ
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください
武宮家っていいなぁと思いました。愛情がありながらも、家族同士にリスペクトがあって、程よい距離感が素敵です。私が演じる薫は武宮家に遊びに行くのですが、楽しそうだなと思います（笑）。
――演じる君島薫の印象はいかがですか？
ベーカリーで働いていることもあって、パンの香りや人間と接することが好きなのかなと思います。コミュニケーション能力が高いので、武宮家でもきっと楽しく過ごせると思います。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください
深田さんはクールな雰囲気で、浮所さんはバラエティーを拝見していて面白い方だなという印象があります。これからお二人とお芝居できるのがとても楽しみです。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
ひと夏、私たちと一緒にテレビで見てドキドキワクワクいたしましょう。楽しみに待っていてくださいね！
▼原沙知絵
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください
ホームドラマとラブストーリーをミックスしたような作品に出会うことがなかったので、新鮮ですし、とても楽しみです。ドキドキしながら脚本を読ませていただいています。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください
深田さんはそこにたたずんでいらっしゃるだけで品があって美しいなと思いました。浮所さんはバラエティー番組などで共演させていただいたことがあって、頭が切れてチャーミングな印象です。お二人とも役柄にぴったりです。
――『特捜9』メンバーの羽田美智子さん、田口浩正さんとの共演についてはいかがですか？
顔なじみの方々とお会いするのは、やっぱりほっこりします。でも、作品の内容や役柄が違うと現場の雰囲気もまた違うので、あまり深く考えずに現場に行こうと思っています。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
脚本を読ませていただいて、ワクワクドキドキしながら次の展開を待ちわびております。視聴者のみなさんも同じような思いで楽しんでいただけたらと思います。
▼田口浩正
――本作のオファーを受けたときの心境を教えてください
最近はホームドラマが少なくなってきているので、どんな作品になるのか楽しみです。やりがいのある場面が多いと思いますし、しっかり絡んでいけたら…。現場の空気感は視聴者のみなさんにも画面越しに伝わると思うので、楽しい現場にしていきたいです。
――福男は現実に存在したら、楽しいような、困るようなタイプですが、いかがですか？
役作りはしなくても、僕もたぶんそういうタイプなので大丈夫かなと（笑）。嫌われないようにしながら、僕がいることでまわりのお芝居がよくなっていくように演じられたらと思います。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください
これからランチに一緒に行ったりして、お話ししながらいろいろ知っていけたらと思います！
――『特捜9』メンバーの羽田美智子さん、原沙知絵さんとの共演についてはいかがですか？
お互いのいろいろなことを知っている方もいるので、その役者さんとの距離感や関係性がお芝居ににじみ出たら成功なのではないかと思っています。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
とにかく楽しいドラマになると思います。今年の夏はこのドラマにすべてをかけます！