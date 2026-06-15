■MLB ホワイトソックス6ー4ドジャース（日本時間15日、レート・フィールド）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年

ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのWソックス戦に“1番・DH”でスタメン出場し、2打数無安打2四球2三振で、打率は.302、7試合ぶりのノーヒット、5回、追加点のチャンスでは申告敬遠、9回、1死二塁もストレートの四球と勝負を避けられた。チームも6回に6失点で逆転されて、5月11日以来、約1か月、10カードぶりの負け越しとなった。

前日14日は左ひざ炎症から復帰し、スタメン出場を果たすと、いきなり先頭打者弾となる3試合連続の14号を放った。試合後は「状態は悪くはない。明日から継続して不安なくいけるんじゃないかな」と話した。この日はD.ロバーツ監督（54）は娘の大学の卒業式出席の為に試合を離れた。

ホワイトソックスの先発はB.ハドソン（29）、通算成績は2打数1安打、1本塁打。対戦回数は少ないが1本塁打を放っている。1回の第1打席、カウント1ー1から打撃妨害で出塁。2番・A.パヘス（25）がショートゴロ併殺打に倒れたが、3番・F.フリーマン（36）がライトへ11号ソロ、ドジャースが先制点を奪った。

ホワイトソックスはオープナーを起用して3回、大谷の第2打席は2人目、S.ニューカム（33）と対戦。カウント0ー2と追い込まれると、内角高めのスラーブに空振り三振。

ドジャース先発E.シーハン（26）は好調、立ち上がりからテンポの良いピッチングでホワイトソックス打線を抑えると、3回、先頭打者から三振を奪うと、続く打者からも三振を奪い2者連続三振、シーハンはアウトカウントを間違えて、ベンチに戻りかけて苦笑いを浮かべた。シーハンは序盤3回まで、9つのアウトの内5つが三振とノーヒットに抑えた。

ホワイトソックスは4回途中から3人目E.フェッディ（33）を起用、ドジャースはころころ代わる投手陣を捉えることが出来ずにシーハンを援護できなかった。5回、ドジャースは2死三塁のチャンスを作ると、大谷の第3打席、ここでホワイトソックスベンチは申告敬遠、2番・パヘスとの勝負を選び、ショートゴロに打ち取られた。

6回にも2死一、三塁のチャンスをチャンスを作るが、7番・R.ウォード（28）が空振り三振と追加点が奪えなかった。すると、その裏、ここまで好投のシーハンが先頭の1番・S.アントナッチ（23）にライトスタンドへ今季2号の同点ソロ、流れがホワイトソックスに傾き始めた。

続く2番・M.バルガス（26）にヒットを打たれて、盗塁を決められると、3番・A.ベニンテンディ（31）にライト線へタイムリーツーベースを打たれて1対2と勝ち越された。なかなか追加点が奪えなかったドジャースに対し、ホワイトソックスはチャンスになると、一気呵成に攻め立てて逆転に成功した。止まらない打線は代わったJ.ドライヤー（27）から4番・C.モンゴメリー（24）がライトスタンドへ17号ツーラン、1対4とリードを広げられた。

さらに5番・B.モンゴメリー（23）がヒットで出塁すると、6番・C.マイドロス（24）が6号ツーラン、ホワイトソックス打線が1番から3本塁打を含む6連打で6点を奪った。

ドジャースは7回に1点を奪い、2対6で迎えた大谷の第4打席、ホワイトソックス4人目、G.テイラー（24）と対戦。カウント1ー2から外角の157キロをファウル、この打球が3塁ベンチ方向に飛び、大谷も大きな声をかけた。これに村上は大きく手を上げて驚いた表情を見せ笑顔。大谷も苦笑いを浮かべていた。そして、5球目、大谷は変化球に空振り三振に倒れた。

3対6と3点リードを追うドジャースは9回、1死一塁で9番・フリーランドがライト線へタイムリーツーベースを放ち、4対6。このチャンスに大谷の第5打席、抑えのS.ドミンゲス（31）との対戦となったが、ストレートの四球。1死一、二塁とチャンスを広げたが、2番・パヘスがセカンドゴロ、3番・フリーマンも倒れて反撃も及ばなかった。

先制したドジャースだったが、追加点のチャンスを生かせず、ホワイトソックスは巡ってきたチャンスで一気に攻撃陣が連打で逆転、試合の流れをつかみ損ねたドジャースは約1か月、10カードぶりの負け越しとなった。

