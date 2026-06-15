田中麗奈×古川雄大『親愛なる夫へ』狂愛あふれるビジュアルが解禁 博多華丸の出演も決定
俳優の田中麗奈と古川雄大がW主演を務める、7月2日スタートの読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（毎週木曜 後11：59〜※初回は深0：09〜）のポスタービジュアルと第1話の場面写真が解禁された。さらに追加キャストとして、博多華丸の出演も決定した。
【場面カット】笑顔で…婚姻届に記入する田中麗奈＆古川雄大
本作は、予測不能な展開で描かれる、完全オリジナル・夫婦心理サスペンス。行き過ぎた愛情ゆえに人気・実力を兼ね備えたフリーアナウンサーの夫・坂井優一（古川）を支配する狂愛妻・坂井麻衣子（田中）。妻の束縛から逃れたいと願う夫が、妻の“謎の死“をきっかけに完璧だったはずの日常が崩れ、妻の死の真相に迫る中で、知られざる妻の嘘や裏の顔が次々と明らかになっていく。
初解禁となったビジュアルは、後ろから優一を抱きしめる麻衣子の姿が。キャッチコピー「“嘘”と“秘密”が結婚を狂わせる―」の通り、麻衣子からは“愛という名の支配”が、そして優一からは支配と理想の狭間で葛藤する窮屈な心情が表現されている。対照的な表情と構図から、2人の運命と関係性が垣間みえるビジュアルに仕上がっている。
さらに、優一がMCを務める情報番組「ひるドキライブ」のコメンテーター・須田役に博多華丸の出演も決定。優一の良き理解者であり、職業は漫画家、趣味は釣りという面白みあふれる役を演じる華丸は、「本日初日を迎えたのですが、『あさイチ』とやっていること変わらないなと（笑）、とても変な感覚を覚えています。こんなおじさんいるかな、というイメージでやっています（笑）。あと、標準語が新鮮です！皆さん、楽しみにしていてください」とコメントを寄せた。
7月2日の初回放送に向けて、あらすじと場面写真も公開。先行公開された場面カットには、麻衣子と優一が仲良く婚姻届を記入する場面が映し出されるが、夫婦には世間に知られていないある秘密が…。優一のためだと言いながら、スケジュールを全て管理し、GPSで行動を監視し、盗聴まで行っていた妻の“狂気的な愛情”に限界を感じた優一は、ついに離婚届をつきつける。離婚届は麻衣子によって燃やされてしまうのだが、その翌日、なんと麻衣子が遺体で発見される。悲しみに暮れる優一だったが、彼の前に死んだはずの妻が現れて…。
【場面カット】笑顔で…婚姻届に記入する田中麗奈＆古川雄大
本作は、予測不能な展開で描かれる、完全オリジナル・夫婦心理サスペンス。行き過ぎた愛情ゆえに人気・実力を兼ね備えたフリーアナウンサーの夫・坂井優一（古川）を支配する狂愛妻・坂井麻衣子（田中）。妻の束縛から逃れたいと願う夫が、妻の“謎の死“をきっかけに完璧だったはずの日常が崩れ、妻の死の真相に迫る中で、知られざる妻の嘘や裏の顔が次々と明らかになっていく。
さらに、優一がMCを務める情報番組「ひるドキライブ」のコメンテーター・須田役に博多華丸の出演も決定。優一の良き理解者であり、職業は漫画家、趣味は釣りという面白みあふれる役を演じる華丸は、「本日初日を迎えたのですが、『あさイチ』とやっていること変わらないなと（笑）、とても変な感覚を覚えています。こんなおじさんいるかな、というイメージでやっています（笑）。あと、標準語が新鮮です！皆さん、楽しみにしていてください」とコメントを寄せた。
7月2日の初回放送に向けて、あらすじと場面写真も公開。先行公開された場面カットには、麻衣子と優一が仲良く婚姻届を記入する場面が映し出されるが、夫婦には世間に知られていないある秘密が…。優一のためだと言いながら、スケジュールを全て管理し、GPSで行動を監視し、盗聴まで行っていた妻の“狂気的な愛情”に限界を感じた優一は、ついに離婚届をつきつける。離婚届は麻衣子によって燃やされてしまうのだが、その翌日、なんと麻衣子が遺体で発見される。悲しみに暮れる優一だったが、彼の前に死んだはずの妻が現れて…。