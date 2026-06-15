ドイツの選手達　photo/Getty Images

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MATCH 10　グループE第1戦

2026年6月15日 2:00キックオフ（会場：ヒューストンスタジアム）

3大会ぶりのグループステージ突破、そして通算5度目の優勝をめざすドイツと初出場のキュラソーとの対戦は、ドイツのゴールショーとなった。

まずは開始6分、ドイツはフェリックス・ヌメチャがフロリアン・ヴィルツとの壁パスで相手の背後に抜け出し、ゴール前で右足を振りぬいて先制点を奪った。

その後21分に一瞬の隙をつかれてキュラソーのリバノ・コメネンシアに同点弾を許したが、ドイツの勢いは止まらない。37分に右サイドからのコーナーキックをニコ・シュロッターベックが頭で合わせて勝ち越すと、前半アディショナルタイム5分にはカイ・ハヴァーツがペナルティキックを確実に決めて追加点。3-1とドイツが2点をリードしてハーフタイムに入る。

後半に入ってもドイツの攻勢は止まらない。後半開始早々の47分、キュラソーを自陣に押し込んだ展開から最後はジャマル・ムシアラがゴール前角度のないところから右足でゴールにシュートをねじ込み追加点を挙げる。

さらに67分にはゴール前のパス交換からナサニエル・ブラウン、78分にはデニズ・ウンダフにもゴールが生まれ、88分には相手の背後に抜け出したハヴァーツがこの日自身2点目をゲット。ドイツがキュラソーに実力差を見せつける。

結局試合は7-1のスコアでタイムアップ。ドイツが重要な初戦で大量得点を奪って大勝した。

［スコア］
ドイツ 7-1 キュラソー

［得点者］
ドイツ
フェリックス・ヌメチャ（6）
ニコ・シュロッターベック（38）
カイ・ハヴァーツ(45+5,88)
ジャマル・ムシアラ(47)
ナサニエル・ブラウン(68)
デニズ・ウンダフ(78)

キュラソー
リバノ・コメネンシア(21)

［ポゼッション］
ドイツ 54%
　
キュラソー 36%
　
中立 10%

［シュート数］
ドイツ：26本

キュラソー：8本

［枠内シュート］
ドイツ：11本

キュラソー：2本

ドイツ

フォーメーション：［4-2-3-1］

監督：ユリアン・ナーゲルスマン

GK
マヌエル・ノイアー（バイエルン・ミュンヘン）

DF
ジョシュア・キミッヒ（バイエルン・ミュンヘン）
ヨナタン・ター（バイエルン・ミュンヘン）
ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）

MF
フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）
アレクサンデル・パブロビッチ（バイエルン・ミュンヘン）
レロイ・サネ（ガラタサライ）
ジャマル・ムシアラ(バイエルン・ミュンヘン)
フロリアン・ヴィルツ(リヴァプール)

FW
カイ・ハヴァーツ（アーセナル）

交代出場
64分 ジャマル・ムシアラ→デニズ・ウンダフ（シュツットガルト）
72分 ヨナタン・ター→アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）
72分 フェリックス・ヌメチャ→レオン・ゴレツカ（バイエルン・ミュンヘン）
72分 ナサニエル・ブラウン→ダビド・ラウム（RBライプツィヒ）

キュラソー

フォーメーション：［4-3-1-2-］

監督：ディック・アドフォカート

GK
エロイ・ローム（マイアミFC）

DF
シェレル・フロラヌス（ズウォレ）
リーチェドリー・バゾアー（コンヤスポル）
アルマンド・オビスポ（PSV）
デベロン・フォンビル（NECナイメヘン）

MF
リバノ・コメネンシア（チューリッヒ）
ジュニーニョ・バクーナ（フォレンダム）
レアンドロ・バクーナ（ウードゥル）
タヒス・チョン(シェフィールド・ユナイテッド)

FW
ユルゲン・ロカディア（マイアミFC）
ソントイェ・ハンセン（ミドルズブラ）

交代出場
46分 ソントイェ・ハンセン→ジェレミー・アントニース（キフィシア）
65分 ユルゲン・ロカディア→ジェアール・マルガリータ（ベフェレン）
76分 タヒス・チョン→ジェルバン・カスタニール（トレンガヌ）