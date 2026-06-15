MATCH 10 グループE第1戦



2026年6月15日 2:00キックオフ（会場：ヒューストンスタジアム）



3大会ぶりのグループステージ突破、そして通算5度目の優勝をめざすドイツと初出場のキュラソーとの対戦は、ドイツのゴールショーとなった。



まずは開始6分、ドイツはフェリックス・ヌメチャがフロリアン・ヴィルツとの壁パスで相手の背後に抜け出し、ゴール前で右足を振りぬいて先制点を奪った。





その後21分に一瞬の隙をつかれてキュラソーのリバノ・コメネンシアに同点弾を許したが、ドイツの勢いは止まらない。37分に右サイドからのコーナーキックをニコ・シュロッターベックが頭で合わせて勝ち越すと、前半アディショナルタイム5分にはカイ・ハヴァーツがペナルティキックを確実に決めて追加点。3-1とドイツが2点をリードしてハーフタイムに入る。後半に入ってもドイツの攻勢は止まらない。後半開始早々の47分、キュラソーを自陣に押し込んだ展開から最後はジャマル・ムシアラがゴール前角度のないところから右足でゴールにシュートをねじ込み追加点を挙げる。さらに67分にはゴール前のパス交換からナサニエル・ブラウン、78分にはデニズ・ウンダフにもゴールが生まれ、88分には相手の背後に抜け出したハヴァーツがこの日自身2点目をゲット。ドイツがキュラソーに実力差を見せつける。結局試合は7-1のスコアでタイムアップ。ドイツが重要な初戦で大量得点を奪って大勝した。［スコア］ドイツ 7-1 キュラソー［得点者］ドイツフェリックス・ヌメチャ（6）ニコ・シュロッターベック（38）カイ・ハヴァーツ(45+5,88)ジャマル・ムシアラ(47)ナサニエル・ブラウン(68)デニズ・ウンダフ(78)キュラソーリバノ・コメネンシア(21)［ポゼッション］ドイツ 54%キュラソー 36%中立 10%［シュート数］ドイツ：26本キュラソー：8本［枠内シュート］ドイツ：11本キュラソー：2本ドイツフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ユリアン・ナーゲルスマンGKマヌエル・ノイアー（バイエルン・ミュンヘン）DFジョシュア・キミッヒ（バイエルン・ミュンヘン）ヨナタン・ター（バイエルン・ミュンヘン）ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）MFフェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）アレクサンデル・パブロビッチ（バイエルン・ミュンヘン）レロイ・サネ（ガラタサライ）ジャマル・ムシアラ(バイエルン・ミュンヘン)フロリアン・ヴィルツ(リヴァプール)FWカイ・ハヴァーツ（アーセナル）交代出場64分 ジャマル・ムシアラ→デニズ・ウンダフ（シュツットガルト）72分 ヨナタン・ター→アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）72分 フェリックス・ヌメチャ→レオン・ゴレツカ（バイエルン・ミュンヘン）72分 ナサニエル・ブラウン→ダビド・ラウム（RBライプツィヒ）キュラソーフォーメーション：［4-3-1-2-］監督：ディック・アドフォカートGKエロイ・ローム（マイアミFC）DFシェレル・フロラヌス（ズウォレ）リーチェドリー・バゾアー（コンヤスポル）アルマンド・オビスポ（PSV）デベロン・フォンビル（NECナイメヘン）MFリバノ・コメネンシア（チューリッヒ）ジュニーニョ・バクーナ（フォレンダム）レアンドロ・バクーナ（ウードゥル）タヒス・チョン(シェフィールド・ユナイテッド)FWユルゲン・ロカディア（マイアミFC）ソントイェ・ハンセン（ミドルズブラ）交代出場46分 ソントイェ・ハンセン→ジェレミー・アントニース（キフィシア）65分 ユルゲン・ロカディア→ジェアール・マルガリータ（ベフェレン）76分 タヒス・チョン→ジェルバン・カスタニール（トレンガヌ）