［W杯マッチ10］ドイツがキュラソー相手に大量7ゴールで大勝！！5度目の世界一へ向けて好発進
MATCH 10 グループE第1戦
2026年6月15日 2:00キックオフ（会場：ヒューストンスタジアム）
3大会ぶりのグループステージ突破、そして通算5度目の優勝をめざすドイツと初出場のキュラソーとの対戦は、ドイツのゴールショーとなった。
まずは開始6分、ドイツはフェリックス・ヌメチャがフロリアン・ヴィルツとの壁パスで相手の背後に抜け出し、ゴール前で右足を振りぬいて先制点を奪った。
後半に入ってもドイツの攻勢は止まらない。後半開始早々の47分、キュラソーを自陣に押し込んだ展開から最後はジャマル・ムシアラがゴール前角度のないところから右足でゴールにシュートをねじ込み追加点を挙げる。
さらに67分にはゴール前のパス交換からナサニエル・ブラウン、78分にはデニズ・ウンダフにもゴールが生まれ、88分には相手の背後に抜け出したハヴァーツがこの日自身2点目をゲット。ドイツがキュラソーに実力差を見せつける。
結局試合は7-1のスコアでタイムアップ。ドイツが重要な初戦で大量得点を奪って大勝した。
［スコア］
ドイツ 7-1 キュラソー
［得点者］
ドイツ
フェリックス・ヌメチャ（6）
ニコ・シュロッターベック（38）
カイ・ハヴァーツ(45+5,88)
ジャマル・ムシアラ(47)
ナサニエル・ブラウン(68)
デニズ・ウンダフ(78)
キュラソー
リバノ・コメネンシア(21)
［ポゼッション］
ドイツ 54%
キュラソー 36%
中立 10%
［シュート数］
ドイツ：26本
キュラソー：8本
［枠内シュート］
ドイツ：11本
キュラソー：2本
ドイツ
フォーメーション：［4-2-3-1］
監督：ユリアン・ナーゲルスマン
GK
マヌエル・ノイアー（バイエルン・ミュンヘン）
DF
ジョシュア・キミッヒ（バイエルン・ミュンヘン）
ヨナタン・ター（バイエルン・ミュンヘン）
ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）
MF
フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）
アレクサンデル・パブロビッチ（バイエルン・ミュンヘン）
レロイ・サネ（ガラタサライ）
ジャマル・ムシアラ(バイエルン・ミュンヘン)
フロリアン・ヴィルツ(リヴァプール)
FW
カイ・ハヴァーツ（アーセナル）
交代出場
64分 ジャマル・ムシアラ→デニズ・ウンダフ（シュツットガルト）
72分 ヨナタン・ター→アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）
72分 フェリックス・ヌメチャ→レオン・ゴレツカ（バイエルン・ミュンヘン）
72分 ナサニエル・ブラウン→ダビド・ラウム（RBライプツィヒ）
キュラソー
フォーメーション：［4-3-1-2-］
監督：ディック・アドフォカート
GK
エロイ・ローム（マイアミFC）
DF
シェレル・フロラヌス（ズウォレ）
リーチェドリー・バゾアー（コンヤスポル）
アルマンド・オビスポ（PSV）
デベロン・フォンビル（NECナイメヘン）
MF
リバノ・コメネンシア（チューリッヒ）
ジュニーニョ・バクーナ（フォレンダム）
レアンドロ・バクーナ（ウードゥル）
タヒス・チョン(シェフィールド・ユナイテッド)
FW
ユルゲン・ロカディア（マイアミFC）
ソントイェ・ハンセン（ミドルズブラ）
交代出場
46分 ソントイェ・ハンセン→ジェレミー・アントニース（キフィシア）
65分 ユルゲン・ロカディア→ジェアール・マルガリータ（ベフェレン）
76分 タヒス・チョン→ジェルバン・カスタニール（トレンガヌ）