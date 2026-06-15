◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）

危なげなく逃げ切り、西武・西口文也監督（５３）はガッチリとコーチ陣と握手を交わした。巨人を１―０で下し、交流戦は１試合を残して、１３勝３敗１分けで再び首位に立った。１６日の阪神戦（甲子園）で勝つか引き分けで、球団初の交流戦優勝が決まる。「ここまできたらそれは目指すでしょう、上の方にいたら。みんなそこを目指してやってると思うんで。最後みんな泥くさくやってくれるんじゃないですか」。初めて指揮官の口から「優勝宣言」が飛び出した。その口調は勢いがあり、力強かった。

悔しさをパワーに変えた。両軍無得点で迎えた５回、先頭の石井が相手先発・井上の１４７キロツーシームを捉えた打球は、右翼席に吸い込まれた。３号ソロで貴重な先制点をもたらした。昨オフに日本ハムからＦＡ移籍も、状態が上がらず２軍落ちも経験。「ＦＡでこさせてもらってなかなか仕事できずにいた」ともどかしさをボールにぶつけ、値千金の一発を放った。

虎の子の１点を自慢の投手陣で守り切った。先発ワイナンスは６回２／３を４安打、７奪三振無失点と盤石な投球でゲームメイク。ウィンゲンター、篠原、甲斐野とつないで完封リレーだ。チーム防御率は１２球団トップの２・４０。接戦を制し、負ければ優勝の可能性が消滅する一戦で踏みとどまり、逆に王手をかけた。

１２球団最速で４０勝にも到達。対セ全球団からのカード勝ち越しを決め「本当にチーム一丸となって戦った結果。特にピッチャー。先発がいい働きをしてくれて中継ぎにつないでっていう形をつくれたという部分がこういう形につながってる。打線もしつこく攻撃してくれた」と指揮官も手応え。最後の最後まで“らしさ”を貫き、悲願の頂点をつかみ取る。（大中 彩未）

◆交流戦優勝は１６日 交流戦は３チームの優勝争い。すでに全日程終了のソフトバンクが１４勝４敗、１６日に１試合を残す西武が１３勝３敗１分け、日本ハムが１３勝４敗となっている。優勝の条件は、西武が１６日の阪神戦に○、△ならＶ、敗れた場合はＶ逸。西武が●の場合、日本ハムが○なら、１４勝４敗でソフトバンクと並び、ＴＱＢで優勝が決まる。なお、日本ハムが●、△ならソフトバンクが優勝。１４日現在、ソフトバンクと日本ハムのＴＱＢは、別表の通りで、現状ではソフトバンクが上位。１６日の試合で日本ハムが９回試合で４―０の場合のＴＱＢは．１９２、５―０の場合のＴＱＢは．１９８となり、ソフトバンクの．１９７を上回るためには、５点差以上の勝利が条件となる。