◆米大リーグ ホワイトソックス６―４ドジャース（１４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ホワイトソックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰２戦目は２打数無安打２三振に終わり、出場した試合の連続安打が「６」でストップした。２四球（１敬遠含む）を選んだが、出場４戦連発はならなかった。

チームも１点リードの６回に１イニング３被弾で一挙６失点して逆転負け。３点を追う９回にはフリーランドの適時二塁打で２点差とし、なおも２死一、三塁としたが、最後は３番フリーマンが空振り三振に倒れて及ばず、１０カードぶりの負け越しを喫した。この日はサッカーＷ杯で日本代表が大会初戦を迎えた。ドジャースは日本―オランダ戦のキックオフの１時間５０分前にスタート。大谷は森保ジャパンに応援弾を届けたかったところだが、かなわなかった。

キックオフ前だった初回先頭の第１打席は先発左腕ハドソンから打撃妨害で出塁したが、３回１死の第２打席は２番手左腕ニューカムから空振り三振。１点リードの５回２死三塁の好機で迎えた第３打席は申告敬遠が告げられた。敵地ながらブーイングに包まれる中、大谷は一塁まで必要以上の“ダッシュ”で全快ぶりをアピールしていた。

７回１死の第４打席は空振り三振。４球目をファウルした際には打球がホワイトソックスの三塁ベンチ頭上を通過。これには村上宗隆内野手（２６）も帽子を取り、後ろに倒れるふりなどで大げさに驚く先輩イジリを見せていた。

復帰初打席で１４号先頭打者アーチを放った前日の試合後、大谷は「（膝の）状態は悪くはないですかね。きのう一日休んで、朝も感じは良かったので出ることにしましたし、結果としても良かったので、明日からも不安なくいけるんじゃないかなと思います」と振り返っていた。チームは本拠地に戻り、１５日（同１６日）からはレイズとの３連戦。大谷は１７日（同１８日）に先発登板が予定されている。