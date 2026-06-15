6月14日、高知競馬場で行われた6R・高知優駿（3歳・ダ1900m）は、岡村卓弥騎乗の1番人気、カツテナイオイシサ（牡3・高知・雑賀正光）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に2番人気のクスダマ（牡3・高知・雑賀正光）、3着にトサノシュジンコウ（牡3・高知・工藤真司）が入った。勝ちタイムは2:09.1（重）。

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レース序盤、クスダマが先行、2番手は人気のカツテナイオイシサ、さらにシーザソング、ジョウショーボビーらが続いて全体は一団で進行。2周目向こう正面からクスダマとカツテナイオイシサが後続との差を広げ、やや離れた3番手に中団から位置取りを上げたトサノシュジンコウが前を追って最終コーナーを通過。最後の直線はクスダマとカツテナイオイシサの追い比べに。直線半ばからじわじわ抜け出したカツテナイオイシサがクスダマに1.5馬身差を付け、2冠目を手にした。ここまで重賞負けなしのカツテナイオイシサ。5連勝で重賞4勝目を挙げた。

「カツテナイほどのプレッシャーがかかるけど、絶対達成する」

1着 カツテナイオイシサ

岡村卓弥騎手

「プレッシャーもありましたが、あとは馬を信じるだけだなと思って乗りました。手応えはずっと良かったのですが、逃げていたのも内田オーナーのクスダマだったので、なるべくつつかずカツテナイオイシサのペースを守ってレースすることを意識して乗りました。この馬に出会えて僕も成長させてもらいました。次は全国交流で他場の馬も来るし、三冠の最後ということでカツテナイほどのプレッシャーがかかると思いますが、絶対達成するので応援よろしくお願いします」

カツテナイオイシサ 9戦8勝

（牡3・高知・雑賀正光）

父：ヴァンセンヌ

母：カネトシコンサイス

母父：Smarty Jones

馬主：内田玄祥

生産者：YMホースレーシング

【全着順】

1着 カツテナイオイシサ

2着 クスダマ

3着 トサノシュジンコウ

4着 トサノデイジー

5着 ジョウショーボビー

6着 シーザソング

7着 パーティーメロディ

8着 モリノカーニバル

9着 カントリービクター

10着 エアロノート

11着 ガディスビクトリア

12着 オーシンミリオン