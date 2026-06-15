サッカーの日本代表は１４日（日本時間１５日）、北中米Ｗ杯１次リーグ初戦（米国・ダラス）でオランダと対戦。ＮＨＫ中継の解説を務めている元日本代表ＭＦ本田圭佑（４０＝ジュロン）の大熱狂ぶりが話題となっている。

本田は前回カタール大会でも「ＡＢＥＭＡ」の解説を務めて話題に。前半３分に、オランダのＦＷコディ・ガクポからパスを受けたＦＷドニエル・マレンにシュートを放たれたが、ＧＫ鈴木彩艶がファインセーブを見せた。

これに本田は「１１番（ガクポ）がめっちゃウザいんですよ」とぶっちゃけると「素晴らしかったですね。ナイス、彩艶さん！」と日本の守護神をたたえた。このほかにも「ナイス、堂安（律）さん。ナイス守備！」などと、森保ジャパンを鼓舞する独特の解説スタイルを見せている。

Ｘ（旧ツイッター）では「本田さん」「本田圭佑」「本田の解説」が日本のトレンド入り。ファンからは「本田圭佑の解説を聞くのが目的まである」「本田の解説めっちゃオモロ」「本田、全部さん付けなんやな」「今大会も本田さんの解説面白すぎるよ」など、レジェンドの解説に熱視線が送られている。