6月14日、水沢競馬場で行われた11R・ウイナーカップ（M3・3歳・ダ1400m）は、山本聡哉騎乗の3番人気、ベアコルム（牝3・岩手・菅原勲）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にジェイエルビット（牡3・岩手・佐々木由則）、3着に2番人気のリアルライン（牡3・岩手・千葉博次）が入った。勝ちタイムは1:27.4（稍重）。

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1番人気で村上忍騎乗、アウトザロー（牡3・岩手・千葉幸喜）は、4着敗退。

1着 ベアコルム

山本聡哉騎手

「今日はスタートから気合いをつけて、先手を取りに行こうと思っていました。本命、対抗（リアルライン、アウトザロー）が先行タイプではないので、自分が主導権を握れば勝負になるだろうと考えていました。多少ペースが厳しくても緩めなかったのは、今後のことを考えたから。これまでは終いが甘くなることがありましたが、今日は最後まで頑張ってくれました」

ウイナーカップを勝利したベアコルム（提供：岩手県競馬組合）

菅原勲師「盛岡芝を視野に入れながら」

菅原勲調教師

「位置は出たなりだろうなと思っていましたが、抜群のスタートを切って、この馬の持ち味を発揮してくれました。道中は我慢するところで我慢して余裕があったので、これなら勝てると思いました。ハヤテスプリントの優先出走権を獲得しましたが、1200mの忙しい競馬が合わない印象。中央時代に芝で好走実績があるので盛岡芝を視界に入れながら次走を決めたいと思っています。古くからお世話になっている馬主さんですからね。重賞をプレゼントできて非常にうれしいです」

ベアコルム 9戦5勝

（牝3・岩手・菅原勲）

父：ミスターメロディ

母：アンプレショニスト

母父：エアジハード

馬主：高橋一己

生産者：増尾牧場

【全着順】

1着 ベアコルム

2着 ジェイエルビット

3着 リアルライン

4着 アウトザロー

5着 マイダスタッチ

6着 ロジータサンライズ

7着 グローラヴェンコ

8着 ササキントサブロウ

9着 セローム

10着 ポデローサ

11着 フカガワブギョー

12着 シェリー