◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で、試合を中継するNHKに解説として出演。「本田の解説」「本田さん」「ケイスケホンダ」がX（旧ツイッター）のトレンド入りするなど、“らしい”解説で早朝の日本列島を盛り上げた。

前回22年カタール大会で“解説者デビュー”し、独自ワード満載の解説が話題に。この日は午前4時からの中継にストライプの爽やかなジャケット姿で現地のスタジアムから登場。試合前には「まず初戦が全てだと思ってる。1試合1試合決勝のつもりでやるだけ。ここからは1試合1試合が決勝です」とエールを送った。

前半3分、オランダのFWマレンに強烈なシュートを打たれると、「11番がめっちゃうざいんですよ」と背番号11のハクポに言及。GK鈴木彩のビッグセーブには「素晴らしかったですね。ナイス！彩艶さん！」と称えた。

前半23分に飲水タイム「ハイドレーションブレーク」が取られると「これなんすか？」とポツリ。実況の小宮山晃義アナウンサーが「ハイドレーションブレーク、飲水タイムが前後半3分ずつ設けられます」と説明していた。