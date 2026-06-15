「ちょっと痩せた？」Ｗ杯オランダ戦の中継で映った２人のレジェンドにSNSざわつく「長友と会話したのかな」「見に来てる！」
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦している。
試合を生中継するNHKでは、サッカー界のレジェンド２人の姿がスタンドに映し出された。インテル時代に長友佑都と同僚だった元オランダ代表MFのウェズレイ・スナイデルと、マンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元オランダ代表のGKエドウィン・ファン・デル・サールだ。
レジェンドの来場に、ネット上ではファンが反応。SNS上には次のような声が上がった。
「スナイデルいた！」
「スナイデルとファン・デル・サールいるやん」
「絶対長友と遊んだよねスナイデル」
「なつかしい」
「スナイデル観に来てるやん」
「長友と会話したのかな」
「うおー」
「スナイデルちょっと痩せた？」
「見に来てる！」
「一瞬スナイデル映ったな」
ピッチ上の熱戦はもちろん、スナイデルとファン・デル・サールにも視線が注がれた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本対オランダ戦を観戦！ スナイデルの近影！
試合を生中継するNHKでは、サッカー界のレジェンド２人の姿がスタンドに映し出された。インテル時代に長友佑都と同僚だった元オランダ代表MFのウェズレイ・スナイデルと、マンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元オランダ代表のGKエドウィン・ファン・デル・サールだ。
レジェンドの来場に、ネット上ではファンが反応。SNS上には次のような声が上がった。
「スナイデルとファン・デル・サールいるやん」
「絶対長友と遊んだよねスナイデル」
「なつかしい」
「スナイデル観に来てるやん」
「長友と会話したのかな」
「うおー」
「スナイデルちょっと痩せた？」
「見に来てる！」
「一瞬スナイデル映ったな」
ピッチ上の熱戦はもちろん、スナイデルとファン・デル・サールにも視線が注がれた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本対オランダ戦を観戦！ スナイデルの近影！