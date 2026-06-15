「神セーブすぎる！」開始早々に早速ピンチも…GK鈴木彩艶が超人的反応で日本を救う！「よく止めた」「見事すぎる」などの声【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節（Ｆ組）でオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦している。
日本は、開始早々の３分にピンチ。コディ・ガクポのパスをエリア内で受けたドニエル・マレンに強烈なシュートを浴びる。
しかし、これをGK鈴木彩艶が両手でスーパーセーブ。ピンチを凌いだ。
このプレーにSNS上では、「神セーブすぎる！」「ナイスセーブ！」「よく止めた！」「まじで助かった」「ありがとうザイオン」「ザイオンセーブやばすぎ。バケモンすぎる」「超超ナイス！」「見事すぎる」といった声が上がった。
頼れる日本の守護神が、ビッグセーブでチームを救った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
日本は、開始早々の３分にピンチ。コディ・ガクポのパスをエリア内で受けたドニエル・マレンに強烈なシュートを浴びる。
しかし、これをGK鈴木彩艶が両手でスーパーセーブ。ピンチを凌いだ。
このプレーにSNS上では、「神セーブすぎる！」「ナイスセーブ！」「よく止めた！」「まじで助かった」「ありがとうザイオン」「ザイオンセーブやばすぎ。バケモンすぎる」「超超ナイス！」「見事すぎる」といった声が上がった。
頼れる日本の守護神が、ビッグセーブでチームを救った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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