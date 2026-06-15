◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦する。この試合を生配信したDAZNで“音ズレ”などの音声トラブルを実況アナが謝罪した。

今大会はDAZNが全104試合を生配信する。大注目の日本の初戦となったが、試合序盤から“音ズレ”や実況解説の“音質の悪さ”など音声トラブルが目立った。

前半30分経過時点で、「現在音声トラブルが発生しております。復旧まで今しばらくお待ちください」とテロップが流れた。実況の野村明弘アナウンサーからも「ただいま音声が乱れております。大変申し訳ございません」と謝罪した。41分時点で再び野村アナは「音声トラブルが続いています。今改善に努めています」とアナウンスした。

後半開始から音声トラブルが改善された。

日本の先発メンバー11人は全員が海外クラブの所属。W杯において、先発にJリーグ所属の選手がいないのは、これが初めて。対オランダ戦の通算成績は日本の0勝1分2敗。初対戦は09年の国際親善試合で、0―3で完敗。W杯では10年南アフリカ大会の1次リーグ第2戦で対戦し、0―1で敗れた。最後の対戦は2013年の国際親善試合で、2点を先行されながらも、FW大迫勇也とMF本田圭佑の得点で追いつき、2―2で引き分けた。