今日15日(月)の関東地方は、朝の通勤時に広い範囲で本降りの雨となるでしょう。北部では一部、雨雲が発達しており、雨脚の強まる所もありそうです。都心周辺など南部は昼頃には雨のやむ所が多いですが、北部は午後も雨の残る所があるでしょう。日中も気温はあまり上がらず、ヒンヤリします。お出かけは長袖の服がおすすめです。

昼頃にかけて広く雨 雨脚が強まることも

今日15日(月)の関東地方は、午前5時現在、広く雨雲がかかっています。傘が必要な本降りの雨となっている所が多く、北部では一部、雨雲が発達しています。群馬県の桐生では1時間に20.0ミリのどしゃ降りの雨を観測しました。





朝の通勤ラッシュの時間帯も各地で本降りの雨が続くでしょう。群馬県など北部では局地的に雨脚が強まりそうです。また、関東の南を低気圧が通過するため、千葉県など沿岸部では風がやや強く吹く所があるでしょう。お出かけの際は足元を拭くタオルや靴下の替えがあるとよさそうです。都心周辺など南部では昼頃にはやむ所が多いですが、北部では午後3時頃まで雨の残る所がありそうです。

気温上がらずヒンヤリ 長袖の服を

今日は気温があまり上がりません。昼頃にかけて雨が降るうえに北東のヒンヤリした海風が吹いて、梅雨寒となるでしょう。



正午の気温は15℃から20℃くらいの所が多く、半袖の服だと寒いくらいの所もありそうです。雨がやむと気温は少し上がりますが、それでも20℃を少し上回る程度で、最高気温は20℃から22℃くらいの予想です。昨日より5℃以上低くなる所が多く、お出かけは長袖の服がおすすめです。