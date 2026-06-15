関東は今日15日の朝に本降りの雨 昼頃にかけて強く降る所も 半袖の服だと寒い
今日15日(月)の関東地方は、朝の通勤時に広い範囲で本降りの雨となるでしょう。北部では一部、雨雲が発達しており、雨脚の強まる所もありそうです。都心周辺など南部は昼頃には雨のやむ所が多いですが、北部は午後も雨の残る所があるでしょう。日中も気温はあまり上がらず、ヒンヤリします。お出かけは長袖の服がおすすめです。
昼頃にかけて広く雨 雨脚が強まることも
今日15日(月)の関東地方は、午前5時現在、広く雨雲がかかっています。傘が必要な本降りの雨となっている所が多く、北部では一部、雨雲が発達しています。群馬県の桐生では1時間に20.0ミリのどしゃ降りの雨を観測しました。
都心周辺など南部では昼頃にはやむ所が多いですが、北部では午後3時頃まで雨の残る所がありそうです。
気温上がらずヒンヤリ 長袖の服を
今日は気温があまり上がりません。昼頃にかけて雨が降るうえに北東のヒンヤリした海風が吹いて、梅雨寒となるでしょう。
正午の気温は15℃から20℃くらいの所が多く、半袖の服だと寒いくらいの所もありそうです。雨がやむと気温は少し上がりますが、それでも20℃を少し上回る程度で、最高気温は20℃から22℃くらいの予想です。昨日より5℃以上低くなる所が多く、お出かけは長袖の服がおすすめです。