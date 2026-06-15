先発起用の前田大然に森保監督「彼の良さを出してほしい」
日本代表の森保一監督がオランダ代表戦直前にフラッシュインタビューに登場し、「やれるべき準備はしっかりやってこれたので選手たちには思い切ってプレーしてほしいなと思う」と語った。
先発メンバーには壮行試合・アイスランド代表戦で出番のなかったMF前田大然を起用。森保監督は「彼の機動力、スピードを持って守備ではプレッシャーをかける。かつ、攻撃では縦に速い攻撃を仕掛けるところでチームに貢献してほしいと思うし彼の良さを出してほしい」と期待を込めた。
また、オランダと対戦する上で「攻撃の良いタレントが揃っているチームなので、しっかりと良い守備をしてそこから攻撃に繋げるところをやっていかなければいけない」と指揮官。キックオフが迫る初戦に向けて集中力を高めていた。
先発メンバーには壮行試合・アイスランド代表戦で出番のなかったMF前田大然を起用。森保監督は「彼の機動力、スピードを持って守備ではプレッシャーをかける。かつ、攻撃では縦に速い攻撃を仕掛けるところでチームに貢献してほしいと思うし彼の良さを出してほしい」と期待を込めた。
また、オランダと対戦する上で「攻撃の良いタレントが揃っているチームなので、しっかりと良い守備をしてそこから攻撃に繋げるところをやっていかなければいけない」と指揮官。キックオフが迫る初戦に向けて集中力を高めていた。