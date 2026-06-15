オランダ代表のスタメン発表! FIFAランク8位の強豪がW杯初戦へ、初招集サマーフィルら先発
北中米W杯グループリーグ第1戦で日本代表と対戦するオランダ代表のスターティングメンバーが発表された。
8日のウズベキスタン戦で負傷していたGKバルト・フェルブルッヘン(ブライトン)が先発入り。最終ラインにDFデンゼル・ダンフリース、DFフィルジル・ファン・ダイクらを並べ、初招集でメンバー入りしたFWクリセンシオ・サマーフィルも初戦で先発に入った。
ロナルド・クーマン監督は14日の前日会見で「日本の攻め方は積極的だ。個々の選手について言及したいとは思わないが、フィジカルが強く、90分間戦い抜くことができる」と警戒。「その中にもチャンスはある。クオリティーは優れているが、弱み、弱点とはあえて言わないでおきたいが、私たちがアドバンテージに使える部分もあると思う」と意気込みを語っていた。
試合は現地時間14日15時(日本時間15日5時)にキックオフされる。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン(ブライトン)
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク((リバプール/Cap)
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(ブライトン)
DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)
DF 22 デンゼル・ダンフリース(インテル)
MF 8 ライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス(マンチェスター・C)
MF 21 フレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)
FW 11 コーディ・ガクポ(リバプール)
FW 18 ドニエル・マレン(ローマ)
FW 24 クリセンシオ・サマーフィル(ウエスト・ハム)
▽控え
GK 23 マルク・フレッケン(レバークーゼン)
GK 13 ロビン・ルーフス(サンダーランド)
DF 5 ナタン・アケ(マンチェスター・C)
DF 25 ヨレル・ハト(チェルシー)
DF 2 ルチャレル・ヘールトライダ(サンダーランド)
MF 20 トゥーン・コープマイネルス(ユベントス)
MF 3 マルテン・デ・ローン(アタランタ)
MF 16 フース・ティル(PSV)
MF 26 クインテン・ティンバー(マルセイユ)
MF 12 マッツ・ビーファー(ブライトン)
FW 19 ブライアン・ブロビー(サンダーランド)
FW 10 メンフィス・デパイ(コリンチャンス)
FW 7 ユスティン・クライファート(ボーンマス)
FW 17 ノア・ラング(ガラタサライ)
FW 9 ボウト・ベグホルスト(アヤックス)
▽監督
ロナルド・クーマン
8日のウズベキスタン戦で負傷していたGKバルト・フェルブルッヘン(ブライトン)が先発入り。最終ラインにDFデンゼル・ダンフリース、DFフィルジル・ファン・ダイクらを並べ、初招集でメンバー入りしたFWクリセンシオ・サマーフィルも初戦で先発に入った。
ロナルド・クーマン監督は14日の前日会見で「日本の攻め方は積極的だ。個々の選手について言及したいとは思わないが、フィジカルが強く、90分間戦い抜くことができる」と警戒。「その中にもチャンスはある。クオリティーは優れているが、弱み、弱点とはあえて言わないでおきたいが、私たちがアドバンテージに使える部分もあると思う」と意気込みを語っていた。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン(ブライトン)
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク((リバプール/Cap)
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(ブライトン)
DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)
DF 22 デンゼル・ダンフリース(インテル)
MF 8 ライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス(マンチェスター・C)
MF 21 フレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)
FW 11 コーディ・ガクポ(リバプール)
FW 18 ドニエル・マレン(ローマ)
FW 24 クリセンシオ・サマーフィル(ウエスト・ハム)
▽控え
GK 23 マルク・フレッケン(レバークーゼン)
GK 13 ロビン・ルーフス(サンダーランド)
DF 5 ナタン・アケ(マンチェスター・C)
DF 25 ヨレル・ハト(チェルシー)
DF 2 ルチャレル・ヘールトライダ(サンダーランド)
MF 20 トゥーン・コープマイネルス(ユベントス)
MF 3 マルテン・デ・ローン(アタランタ)
MF 16 フース・ティル(PSV)
MF 26 クインテン・ティンバー(マルセイユ)
MF 12 マッツ・ビーファー(ブライトン)
FW 19 ブライアン・ブロビー(サンダーランド)
FW 10 メンフィス・デパイ(コリンチャンス)
FW 7 ユスティン・クライファート(ボーンマス)
FW 17 ノア・ラング(ガラタサライ)
FW 9 ボウト・ベグホルスト(アヤックス)
▽監督
ロナルド・クーマン