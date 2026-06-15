　北中米W杯グループリーグ第1戦で日本代表と対戦するオランダ代表のスターティングメンバーが発表された。

　8日のウズベキスタン戦で負傷していたGKバルト・フェルブルッヘン(ブライトン)が先発入り。最終ラインにDFデンゼル・ダンフリース、DFフィルジル・ファン・ダイクらを並べ、初招集でメンバー入りしたFWクリセンシオ・サマーフィルも初戦で先発に入った。

　ロナルド・クーマン監督は14日の前日会見で「日本の攻め方は積極的だ。個々の選手について言及したいとは思わないが、フィジカルが強く、90分間戦い抜くことができる」と警戒。「その中にもチャンスはある。クオリティーは優れているが、弱み、弱点とはあえて言わないでおきたいが、私たちがアドバンテージに使える部分もあると思う」と意気込みを語っていた。

　試合は現地時間14日15時(日本時間15日5時)にキックオフされる。

<出場メンバー>

[日本代表]

▽先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン(ブライトン)

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク((リバプール/Cap)

DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(ブライトン)

DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)

DF 22 デンゼル・ダンフリース(インテル)

MF 8 ライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス(マンチェスター・C)

MF 21 フレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)

FW 11 コーディ・ガクポ(リバプール)

FW 18 ドニエル・マレン(ローマ)

FW 24 クリセンシオ・サマーフィル(ウエスト・ハム)

▽控え

GK 23 マルク・フレッケン(レバークーゼン)

GK 13 ロビン・ルーフス(サンダーランド)

DF 5 ナタン・アケ(マンチェスター・C)

DF 25 ヨレル・ハト(チェルシー)

DF 2 ルチャレル・ヘールトライダ(サンダーランド)

MF 20 トゥーン・コープマイネルス(ユベントス)

MF 3 マルテン・デ・ローン(アタランタ)

MF 16 フース・ティル(PSV)

MF 26 クインテン・ティンバー(マルセイユ)

MF 12 マッツ・ビーファー(ブライトン)

FW 19 ブライアン・ブロビー(サンダーランド)

FW 10 メンフィス・デパイ(コリンチャンス)

FW 7 ユスティン・クライファート(ボーンマス)

FW 17 ノア・ラング(ガラタサライ)

FW 9 ボウト・ベグホルスト(アヤックス)

▽監督

ロナルド・クーマン