日本代表は先発4選手がW杯デビュー!! オランダ戦ユニに「専用パッチ」着用へ
北中米ワールドカップを戦う日本代表は14日、ダラス・スタジアムで行われるグループリーグ初戦でオランダ代表と対戦する。現地時間午後3時(日本時間4日午前5時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、GK鈴木彩艶、DF渡辺剛、MF中村敬斗、MF佐野海舟の4人がW杯デビューとなる。
今大会では選手のステータスを示す「パッチ」が新たに導入されており、W杯デビューの選手は左右の肩いずれかに「DEBUT」と刻まれたキルト生地のパッチを着けて出場する。日本では3人がデビューパッチを着けて試合に臨む予定。ベンチに控える9選手も途中出場の際、同じくパッチを着ける。
国際サッカー連盟(FIIFA)とパートナーシップ契約を締結することが決まっているファナティック社との取り組み。パッチは試合後にユニフォームから取り外され、パートナー契約が発効する2031年以降に販売されるトレーディングカードに組み込まれるという。
(取材・文 竹内達也)
今大会では選手のステータスを示す「パッチ」が新たに導入されており、W杯デビューの選手は左右の肩いずれかに「DEBUT」と刻まれたキルト生地のパッチを着けて出場する。日本では3人がデビューパッチを着けて試合に臨む予定。ベンチに控える9選手も途中出場の際、同じくパッチを着ける。
国際サッカー連盟(FIIFA)とパートナーシップ契約を締結することが決まっているファナティック社との取り組み。パッチは試合後にユニフォームから取り外され、パートナー契約が発効する2031年以降に販売されるトレーディングカードに組み込まれるという。
(取材・文 竹内達也)