　日本代表は現地時間14日(日本時間15日)、ダラススタジアムでオランダ代表と対戦する。現地時間14日15時(日本時間15日5時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。

　システムは3-4-2-1を採用し、GKは鈴木彩艶で、3バックは右からDF渡辺剛、DF谷口彰悟、DF伊藤洋輝と並ぶ。ダブルボランチはMF鎌田大地とMF佐野海舟のコンビ。ウイングバックは右にMF堂安律、左にMF中村敬斗、2シャドーは右にMF久保建英、左にFW前田大然が入りそうだ。1トップはFW上田綺世。堂安がゲームキャプテンを務める。

　オランダ代表は最新のFIFAランキングで8位(日本は18位)。過去の対戦成績は1分2敗。2010年の南アフリカW杯のグループリーグ第2戦でも対戦し、当時は0-1で敗れている。直近では2013年11月にベルギーのゲンクで行われた国際親善試合で対戦し、FW大迫勇也、MF本田圭佑のゴールで2-2で引き分けている。

<出場メンバー>

[日本代表]

▽先発

GK 1 鈴木彩艶

DF 3 谷口彰悟

DF 16 渡辺剛

DF 21 伊藤洋輝

MF 15 鎌田大地

MF 10 堂安律(Cap)

MF 13 中村敬斗

MF 24 佐野海舟

MF 8 久保建英

FW 11 前田大然

FW 18 上田綺世

▽控え

GK 23 早川友基

GK 12 大迫敬介

DF 5 長友佑都

DF 4 板倉滉

DF 22 冨安健洋

DF 20 瀬古歩夢

DF 2 菅原由勢

DF 25 鈴木淳之介

MF 14 伊東純也

MF 7 田中碧

MF 17 鈴木唯人

FW 19 小川航基

FW 6 町野修斗)

FW 26 塩貝健人

FW 9 後藤啓介

▽監督

森保一