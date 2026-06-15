オランダ戦スタメン発表!!久保、鎌田ら先発!堂安がゲームキャプテン
日本代表は現地時間14日(日本時間15日)、ダラススタジアムでオランダ代表と対戦する。現地時間14日15時(日本時間15日5時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
システムは3-4-2-1を採用し、GKは鈴木彩艶で、3バックは右からDF渡辺剛、DF谷口彰悟、DF伊藤洋輝と並ぶ。ダブルボランチはMF鎌田大地とMF佐野海舟のコンビ。ウイングバックは右にMF堂安律、左にMF中村敬斗、2シャドーは右にMF久保建英、左にFW前田大然が入りそうだ。1トップはFW上田綺世。堂安がゲームキャプテンを務める。
オランダ代表は最新のFIFAランキングで8位(日本は18位)。過去の対戦成績は1分2敗。2010年の南アフリカW杯のグループリーグ第2戦でも対戦し、当時は0-1で敗れている。直近では2013年11月にベルギーのゲンクで行われた国際親善試合で対戦し、FW大迫勇也、MF本田圭佑のゴールで2-2で引き分けている。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 3 谷口彰悟
DF 16 渡辺剛
DF 21 伊藤洋輝
MF 15 鎌田大地
MF 10 堂安律(Cap)
MF 13 中村敬斗
MF 24 佐野海舟
MF 8 久保建英
FW 11 前田大然
FW 18 上田綺世
▽控え
GK 23 早川友基
GK 12 大迫敬介
DF 5 長友佑都
DF 4 板倉滉
DF 22 冨安健洋
DF 20 瀬古歩夢
DF 2 菅原由勢
DF 25 鈴木淳之介
MF 14 伊東純也
MF 7 田中碧
MF 17 鈴木唯人
FW 19 小川航基
FW 6 町野修斗)
FW 26 塩貝健人
FW 9 後藤啓介
▽監督
森保一
システムは3-4-2-1を採用し、GKは鈴木彩艶で、3バックは右からDF渡辺剛、DF谷口彰悟、DF伊藤洋輝と並ぶ。ダブルボランチはMF鎌田大地とMF佐野海舟のコンビ。ウイングバックは右にMF堂安律、左にMF中村敬斗、2シャドーは右にMF久保建英、左にFW前田大然が入りそうだ。1トップはFW上田綺世。堂安がゲームキャプテンを務める。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 3 谷口彰悟
DF 16 渡辺剛
DF 21 伊藤洋輝
MF 15 鎌田大地
MF 10 堂安律(Cap)
MF 13 中村敬斗
MF 24 佐野海舟
MF 8 久保建英
FW 11 前田大然
FW 18 上田綺世
▽控え
GK 23 早川友基
GK 12 大迫敬介
DF 5 長友佑都
DF 4 板倉滉
DF 22 冨安健洋
DF 20 瀬古歩夢
DF 2 菅原由勢
DF 25 鈴木淳之介
MF 14 伊東純也
MF 7 田中碧
MF 17 鈴木唯人
FW 19 小川航基
FW 6 町野修斗)
FW 26 塩貝健人
FW 9 後藤啓介
▽監督
森保一