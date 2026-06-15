開催：2026.6.15

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 2 - 5 [パドレス]

MLBの試合が15日に行われ、オリオールパークでオリオールズとパドレスが対戦した。

オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するパドレスの先発投手はウォーカー・ビューラーで試合は開始した。

2回表、9番 ロドルフォ・ドゥラン 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 BAL 0-1 SD、1番 フェルナンド・タティス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 BAL 0-2 SD

5回裏、8番 ジェレマイア・ジャクソン 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 1-2 SD

7回表、9番 ロドルフォ・ドゥラン 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでパドレス得点 BAL 1-4 SD

7回裏、2番 ガナー・ヘンダーソン 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 2-4 SD

9回表、1番 フェルナンド・タティス 3球目を打ってライトへの犠牲フライでパドレス得点 BAL 2-5 SD

試合は2対5でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのウォーカー・ビューラーで、ここまで4勝3敗0S。負け投手はオリオールズのトレーバー・ロジャーズで、ここまで3勝7敗0S。パドレスのミラーにセーブがつき、1勝1敗19Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-15 05:28:09 更新