2026年6月15日（月） MLB オリオールズ vs パドレス 試合結果
開催：2026.6.15
会場：オリオールパーク
結果：[オリオールズ] 2 - 5 [パドレス]
MLBの試合が15日に行われ、オリオールパークでオリオールズとパドレスが対戦した。
オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するパドレスの先発投手はウォーカー・ビューラーで試合は開始した。
2回表、9番 ロドルフォ・ドゥラン 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 BAL 0-1 SD、1番 フェルナンド・タティス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 BAL 0-2 SD
5回裏、8番 ジェレマイア・ジャクソン 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 1-2 SD
7回表、9番 ロドルフォ・ドゥラン 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでパドレス得点 BAL 1-4 SD
7回裏、2番 ガナー・ヘンダーソン 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 2-4 SD
9回表、1番 フェルナンド・タティス 3球目を打ってライトへの犠牲フライでパドレス得点 BAL 2-5 SD
試合は2対5でパドレスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はパドレスのウォーカー・ビューラーで、ここまで4勝3敗0S。負け投手はオリオールズのトレーバー・ロジャーズで、ここまで3勝7敗0S。パドレスのミラーにセーブがつき、1勝1敗19Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-15 05:28:09 更新