◇交流戦 西武1―0巨人（2026年6月14日 ベルーナD）

西武・石井一成内野手（32）が、巨人戦で移籍後本拠地初アーチとなる決勝弾を放った。1―0勝利に導く値千金の3号ソロ。交流戦全6カード勝ち越しを決め、16年ぶりに12球団40勝一番乗り。敗れたソフトバンク、日本ハムを抜いて交流戦首位に再浮上し、球団史上初の優勝に王手。16日の阪神戦（甲子園）に勝つか、引き分けで交流戦優勝が決まる。

負ければ交流戦初優勝が消滅していた一戦。石井の一発で優勝に王手をかけた。

先頭の5回、フルカウントから井上の7球目、内角高めへの148キロツーシームを右翼ポール際に運び、均衡を破った。万雷の喝采を全身に浴び「打った本人が一番ビックリしている。人生で一番うれしかったかも」。約1カ月ぶりのアーチが試合を決める一振りとなり、心から喜んだ。

今季、日本ハムからFA移籍で加入しながら、戦力になり切れないもどかしさを感じていた。開幕5試合で打率・091。打撃不振で開幕8戦目には2軍落ちも経験した。2軍では打席でのタイミングの取り方を修正して4月30日に1軍再昇格。ここまで打率・213と期待された数字は出せていないが「なかなか仕事をできずにいた。自分の一打が勝利につながったのは物凄くうれしい。いけるぞというところをファンの皆さんに見せられて良かった」と打棒で存在価値を証明した。

一気に大団円が見えてきた。16日の阪神戦で勝つか引き分ければ、同時刻で試合を行う交流戦3位・日本ハムの試合結果にかかわらず、初優勝が確定する。4投手の継投も決まり、13勝3敗1分けと交流戦の貯金は2桁10に膨らんだ。普段は冷静な西口監督も「ここまで来たら優勝は目指すでしょ。最後までみんな泥くさく戦ってくれるんじゃないですか。総力戦でいく」と頂点を渇望した。

若い選手たちが多いチームの勢いは最高潮だ。石井は「最後に甲子園で試合があるので、気を抜かずにしっかり準備したい。ロッカーでも他球場の結果は気にしている。優勝にみんな向かっていると思います」と力強く言い切った。（河西 崇）

▽交流戦順位決定方法 勝率1位球団が優勝。勝率で2球団が並んだ場合は（1）勝利数（2）直接対決の成績（3）TQB（1イニング当たりの得点率と失点率の差）（4）ER―TQB（相手自責点による得点率と自責点による失点率の差）（5）交流戦チーム打率（6）前年の交流戦上位チーム、の順にしたがって順位を決定する。3球団以上が並んだ場合は（2）は除外される。