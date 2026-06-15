開催：2026.6.15

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 4 - 0 [アストロズ]

MLBの試合が15日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとアストロズが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はスティーブン・コレック、対するアストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティで試合は開始した。

1回裏、4番 マイケル・ガルシア 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 1-0 HOU

3回裏、3番 ジャック・カグリオン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 2-0 HOU、4番 マイケル・ガルシア 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 4-0 HOU

試合は4対0でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのスティーブン・コレックで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はアストロズのスペンサー・アリゲッティで、ここまで7勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-15 05:36:11 更新