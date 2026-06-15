開催：2026.6.15

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 8 - 1 [ブレーブス]

MLBの試合が15日に行われ、シティ・フィールドでメッツとブレーブスが対戦した。

メッツの先発投手はフレディ・ペラルタ、対するブレーブスの先発投手はブライス・エルダーで試合は開始した。

1回表、5番 ドミニク・スミス 6球目を打ってレフトへの犠牲フライでブレーブス得点 NYM 0-1 ATL

1回裏、4番 ジャレド・ヤング 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 1-1 ATL、5番 Ａ．Ｊ．ユーイング 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 NYM 2-1 ATL、さらにレフトが悪送球でメッツ得点 NYM 3-1 ATL、7番 ブレット・バティ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 4-1 ATL

5回裏、5番 Ａ．Ｊ．ユーイング 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 5-1 ATL、6番 マーカス・セミエン 初球を打ってセンターへのホームランでメッツ得点 NYM 6-1 ATL

8回裏、3番 フアン・ソト 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 8-1 ATL

試合は8対1でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのフレディ・ペラルタで、ここまで5勝5敗0S。負け投手はブレーブスのブライス・エルダーで、ここまで5勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-15 05:36:13 更新